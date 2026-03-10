martes 10  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Revelan identidad de mujer detenida por disparar contra mansión de Rihanna

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que Ivanna Lisette Ortiz fue arrestada en un centro comercial media hora después del incidente

La cantante y actriz barbadense Rihanna. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

La cantante y actriz barbadense Rihanna. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

AFP/Valeria Macon

Agentes de la ciudad dijeron que la sospechosa efectuó disparos contra la mansión, tras estacionar el Tesla blanco que conducía al otro lado de la calle en el barrio de Beverly Hills.

Imágenes aéreas tomadas después del ataque muestran orificios de bala en una puerta de la extensa propiedad que Rihanna comparte con el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que la mujer tiene por nombre Ivanna Lisette Ortiz y que fue arrestada en un centro comercial media hora después del incidente. El capitán Mike Bland dijo a los periodistas que el arma utilizada era un rifle AR-15.

Ortiz fue fichada bajo sospecha de intento de asesinato y se le impuso una fianza de más de 10 millones de dólares.

Rihanna, una de las estrellas pop más famosas del mundo, no se ha pronunciado públicamente sobre el ataque.

FUENTE: AFP

