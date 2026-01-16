viernes 16  de  enero 2026
MÚSICA

Eurovisión celebra 70 aniversario con una gira

"Estos conciertos reunirán a artistas emblemáticos de Eurovisión y a los participantes de 2026 para celebrar siete décadas de música memorable", anunciaron

Los aficionados posan para selfis antes de la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2025, en el estadio St. Jakobshalle de Basilea.

AFP/ Fabrice Cofrini

VIENA.- Eurovisión anunció que organizará una gira para celebrar sus 70 años, pese al boicot más importante de su historia debido a la participación de Israel.

Entre el 15 de junio y el 2 de julio, una decena de ciudades europeas, como Londres y París, acogerán esta gira una vez que termine el festival de la canción en Viena el 16 de mayo, afirmó la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen.

"Estos conciertos reunirán a artistas emblemáticos de Eurovisión y a los participantes de 2026 para celebrar siete décadas de música memorable", añadió en un comunicado.

"Los artistas interpretarán sus propios temas de Eurovisión, así como versiones de sus canciones favoritas de los 70 años de historia del concurso", añadió.

El lunes un sorteo determinó que Israel participará en la primera semifinal el 12 de mayo en Viena pese a que algunos países lo acusan de haber manipulado el sistema de votación del público en el concurso de 2025 en Suiza, donde quedó en segundo lugar, y de pisotear la libertad de prensa en la guerra de Gaza.

España, Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia boicotean la edición de 2026 y el artista Nemo, ganador en 2024, devolvió el galardón.

El martes la drag queen barbuda Conchita Wurst, una de las ganadoras más emblemáticas del concurso, anunció que no participaría más en ningún acto de Eurovisión por una "decisión personal".

Johannes Pietsch, alias JJ, el último ganador, abogó por una edición "sin Israel", antes de disculparse por la conmoción causada por sus palabras en su país.

El lunes unos 69.000 eurofanes siguieron en YouTube el sorteo de las semifinales en las primras 24 horas, frente a los más de 79.000 del año pasado, según Eurovisión.

Pero la UER se felicita por la rapidez con la que se agotaron las entradas para mayo, cuando se pusieron a la venta en línea el martes.

FUENTE: AFP

