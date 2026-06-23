martes 23  de  junio 2026
SUCESOS

Evidencia sugiere que madre de presentadora de "Today" falleció

NBC News informó que dicho mensaje fue recibido el 6 de febrero; sin embargo, su contenido no fue revelado hasta este 23 de junio

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.

AFP Drew Angerer
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Mientras las autoridades continúan la investigación en torno al secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de Today Savannah Guthrie, una nueva revelación ha surgido: un mensaje enviado días después de la desaparición aseguraba que la mujer de 84 años había muerto.

Según lo expuesto por NBC News, el mensaje ha sido el segundo vinculado al caso y no pedía dinero por la liberación del cuerpo de Guthrie ni ofrecía disculpas.

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El primer mensaje que recibieron exigía millones de dólares en Bitcoin a cambio del regreso de Nancy.

"Aunque los dos mensajes no se originaron desde la misma dirección IP, el remitente supuestamente utilizó el mismo tipo de servidor seguro para ocultar su ubicación en ambos casos, según el medio. Los investigadores familiarizados con el caso creen que probablemente la misma persona o grupo envió ambas notas, informó CBS. Las autoridades también creen que es muy seguro que el segundo mensaje fuese enviado por el mismo individuo o grupo responsable del secuestro de Nancy", reseñó la revista People.

Dicho mensaje fue recibido el 6 de febrero; sin embargo, su contenido no fue revelado hasta este 23 de junio.

Petición familiar

Tras conocerse esta nueva posibilidad, Savannah Guthrie rompió en llanto durante la emisión de Today y pidió ayuda a la ciudadanía, asegurando que su familia se encuentra en agonía.

"Los quiero mucho, y me encanta este lugar", dijo Savannah tras el reporte del programa sobre el caso de su madre. "Es inusual y sin precedentes —por decir lo menos— estar sentada aquí".

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"Pero no puedo fingir que no estoy aquí. Así que, ya que estoy, quería aprovechar la oportunidad para pedirle a la gente, para rogarles, que se presenten. Alguien sabe algo. Esta es una historia nueva que hoy está en el punto de mira, pero esta es la vida que vive mi hermana, que vivo yo, que vive mi hermano, que viven nuestras familias, que viven nuestros hijos cada día. Y estamos sufriendo muchísimo y no podemos encontrar la paz", dijo entre lágrimas.

"Así que, por mucho que intente venir aquí todos los días, sonreír y encontrar esa alegría —y lo haré, lo prometo—, este es el momento de decirles que necesitamos su ayuda. Les rogamos su ayuda. Y no voy a desaprovechar esta oportunidad. Por favor, si nos están viendo, por pequeña que sea la recompensa, está ahí», dijo. «Pueden contárnoslo. Puede ser anónimo. Por favor, hagan lo correcto por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. Amamos a nuestra madre y nunca dejaremos de buscarla".

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