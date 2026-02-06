Halle Berry comprometida con Van Hunt tras cinco años de relación

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

MIAMI.- Halle Berry está lista para llegar al altar nuevamente. Durante una aparición en el programa The Tonight Show, la actriz confirmó su compromiso con Van Hunt, su pareja de cinco años. Berry le contó al presentador Jimmy Fallon sobre la confusión de sus fanáticos respecto a la relación.

"Hay cierta confusión sobre si él me pidió matrimonio y yo le dije que no (...) No es así. No dije que no, simplemente no tenemos una cita. Claro que dije que sí, que me casaría con él", aclaró Berry.

Luego, la ganadora del Óscar mostró su anillo a la cámara bajo la reacción entusiasta del público en vivo.

La decisión de Berry de confirmar públicamente su compromiso con Hunt se produce después de que él revelara en junio de 2025 que ya le había propuesto matrimonio, pero ella se negó.

"Le hice la propuesta y, como pueden ver, sigue en suspenso. Simplemente está ahí, flotando. Quizás puedas animarla", declaró el cantautor a Today.com tras su primera entrevista conjunta con Berry.

Relaciones anteriores

En aquel momento, Berry rechazó su propuesta debido a sus anteriores matrimonios fallidos.

La estrella de Catwoman ha contraído nupcias tres veces. Estuvo casada por primera vez con el exjugador de la MLB David Justice, de 1993 a 1997; luego con el cantante y actor Eric Benét, de 2001 a 2005, y con su tercer exmarido, Olivier Martinez, de 2013 a 2016.

Hunt, por su parte, ha estado casado una vez.

La pareja se conoció en 2020 y conectó virtualmente durante la pandemia de COVID-19. Berry oficializó su relación con Hunt en Instagram en septiembre de ese mismo año, tras meses de insinuar un nuevo romance.

Confirmó que estaba saliendo con el cantante de Seconds Of Pleasure al compartir una atrevida foto suya con productos de la gira de Hunt.