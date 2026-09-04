viernes 4  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Exempleadas de Julio Iglesias presentan nueva denuncia por agresión sexual

Según Women's Link Worldwide, las mujeres presentaron una querella contra Julio Iglesias por presuntamente haberlas sometido a "situaciones de acoso y agresiones sexuales"

El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum México en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015. &nbsp;

El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum "México" en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

 

AFP/Ronaldo Schmidt

MADRID.- Dos exempleadas del cantante español Julio Iglesias presentaron una nueva denuncia contra él por agresión sexual y trabajo forzado, anunció este viernes la oenegé que las representa, Women's Link Worldwide.

Ambas habían depositado, en enero, una primera denuncia contra el artista, pero la justicia española la archivó al considerarse incompetente para juzgar unos hechos que se habrían producido en las Bahamas y en República Dominicana.

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Las dos mujeres afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades de Iglesias en esos dos países en 2021.

Julio Iglesias, de 82 años y que ha vendido más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de "absolutamente falsas" y negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".

Acusaciones

Según Women's Link Worldwide, ambas mujeres presentaron una querella este jueves contra Iglesias por haberlas sometido a supuestas "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas" y haberles "impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes".

La organización asegura que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".

"Según esta ley, si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo, siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió", sostuvo Women's Link Worlwide en un comunicado.

"El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada", señaló la directora ejecutiva de la organización, Jovana Ríos Cisnero.

En enero, la fiscalía de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, había indicado que su decisión de archivar la denuncia no les impedía presentar otra ante otras jurisdicciones.

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso con temas como Soy un truhán, soy un señor, Gwendolyne o Me olvidé de vivir.

De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970.

FUENTE: AFP

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