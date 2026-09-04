viernes 4  de  septiembre 2026
MÚSICA

Oasis alimenta rumores de nueva gira previo al estreno de documental

La banda ha compartido en redes sociales videos que parecen insinuar pistas sobre un posible regreso a los escenarios en 2027

Liam Gallagher, vocalista, y Noel Gallagher, cantante y guitarrista de la banda británica de rock Oasis, suben al escenario del Principality Stadium de Cardiff.

Liam Gallagher, vocalista, y Noel Gallagher, cantante y guitarrista de la banda británica de rock Oasis, suben al escenario del Principality Stadium de Cardiff.

AFP

LONDRES.- La banda de rock británica Oasis, liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, ha alimentado en los últimos días los rumores de una nueva gira de conciertos prevista para el año que viene con una serie de crípticas publicaciones en redes sociales antes del estreno de su nuevo documental Don´t Look Back In Anger.

Ayer, jueves, el grupo de Mánchester publicó un vídeo de apenas 23 segundos en los que aparecían dos niños en una freiduría tradicional de fish and chips (pescado con patatas), mientras en la tele de fondo sonaba su tema Little by Little, y rápidamente los usuarios en redes sociales escudriñaron cada fotograma en busca de pistas.

Lee además
Jonathan Meléndez, productor musical y tecladista de la banda Camilo Séptimo. 
SUCESOS

Arrestan a sospechosos del asesinato de músico mexicano y su familia
El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum México en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.  
POLÉMICA

Exempleadas de Julio Iglesias presentan nueva denuncia por agresión sexual
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Oasis (@oasis)

Los internautas se fijaron entonces en los números que aparecían en los diferentes carteles de la tienda -como el anuncio de un extraño menú familiar por 55,84 libras (casi 65 euros), así como en la temperatura de una nevera con bebidas- y llegaron a la conclusión de que escondían unas coordenadas concretas: las del estadio Celtic Park, en Glasgow (Escocia).

Posible gira

Tras este primer vídeo, hoy viernes han publicado un segundo fragmento en los perfiles de la banda. De nuevo, protagonizado por dos niños, esta vez juegan en la calle, frente a una portería pintada en una pared de ladrillos rojos mientras uno de ellos escribe la palabra "goles" junto a 9 rayas con tiza.

Precisamente, estos vídeos salen a la luz tras meses de rumores sobre una nueva gira de Oasis para 2027, dos años después de su tour de reunión Oasis Live´25 y antes del estreno mundial de la película documental de la banda Don´t Look Back In Anger en el Festival de Cine de Venecia, previsto para este viernes.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Oasis (@oasis)

Esta cinta, a cargo de Steven Knight (Peaky Blinders), Dylan Southern y Will Lovelace se estrenará en cines seleccionados el próximo 9 de septiembre y posteriormente estará disponible en Disney+ a finales de año.

El documental recorre, precisamente, las bambalinas de esta serie de conciertos por todo el mundo e incluye las primeras entrevistas y reflexiones conjuntas de los hermanos Gallagher en más de 20 años.

Tras 16 años de separación, y una sonada ruptura fraternal entre Liam y Noel que parecía irreconciliable, Oasis regresó a los escenarios el pasado 4 de julio de 2025 con un primer concierto en Cardiff (Gales) que los embarcó en una gira por 11 países alrededor del mundo con todas las entradas agotadas.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Beyoncé honra a Celia Cruz y a Selena Quintanilla en "B'DAY20th Anniversary Edition"

Fallece a los 33 años Carla Jeffery, actriz de Disney Channel

Icónico concierto de Jenni Rivera en el Staples Center llega a plataformas digitales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, en una foto del 22 de mayo de 2026.
PRESIÓN SOBRE LA HABANA

EEUU sanciona a nieto de Raúl Castro y cinco compañías estatales de Cuba

Imagen referencial
A PARTIR DE 2027

Florida veta ingreso de estudiantes indocumentados a universidades públicas

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
JUICIO

Trump anuncia que Maduro y su esposa irán a juicio, y aún les falta un cargo grave

La actriz Carla Jeffery en un post en Instagram. 
OBITUARIO

Fallece a los 33 años Carla Jeffery, actriz de Disney Channel

Boceto del vehículo de transporte público eléctrico anunciado en West Palm Beach.
BUENA NOTICIA

Ciudad del sur de Florida anuncia transporte eléctrico con tarifa de un dólar

Te puede interesar

Un letrero de la empresa AutoZone anuncia la búsqueda de choferes.
WASHINGTON

Trump reclama reducción de intereses con mercado laboral sólido

Por Leonardo Morales
La acusada Lindsay Clancy mira al jurado al concluir el juicio por asesinato en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth en Plymouth, Massachusetts, el 4 de septiembre de 2026.
¿Crimen planificado?

Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos

Imagen referencial
A PARTIR DE 2027

Florida veta ingreso de estudiantes indocumentados a universidades públicas

Miami-Dade distribuirá 2.500 árboles en el Zoo.
ADOPTA ÁRBOLES FRUTALES

Miami-Dade regalará 2.500 árboles en Zoo Miami: cómo obtenerlos

Comisión de Miami-Dade debate el presupuesto 2026-2027.
TU DINERO

Miami-Dade aprueba primera fase de presupuesto de $14.2 mil millones