Exesposa de Daddy Yankee presenta demanda contra el artista y reclama $50 millones

Mireddys acusa a su exesposo a mantener un plan junto con FirstBank para privarla de los dividendos de El Cartel Records y Los Cangris, Inc. a los que tenía derecho

Mireddys González llega al Centro Judicial de Puerto Rico el 20 de diciembre de 2024 en San Juan.

Mireddys González llega al Centro Judicial de Puerto Rico el 20 de diciembre de 2024 en San Juan. 

AFP/Jaydee Lee Serrano
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, presentó una nueva demanda contra el artista ante un Tribunal Federal de San Juan, en Puerto Rico, en la que acusa al cantante de promover un plan para no cumplir con el acuerdo al que llegaron en octubre y reclama 50 millones de dólares.

Según el documento que ha salido a la luz en la prensa local, en diciembre de 2024 las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc. aprobaron declarar dividendos por 100 millones de dólares los cuales serían divididos en partes iguales entre González y Ramón Luis Ayala Rodríguez (nombre de pila del artista).

El dinero sería depositado en cuentas bancarias independientes que ambas partes poseen en Oriental Bank.

Compensación

Sin embargo, la mujer expone que en menos de 24 horas de que los fondos fueran acreditados, se reversaron sin autorización legal.

Según lo expuesto en la querella, Mireddys acusa a su exesposo a mantener un plan junto con FirstBank para privarla de los dividendos a los que tenía derecho. Por ello, las entidades bancarias FirstBank y Oriental Bank también han sido señaladas como codemandadas.

González solicitó que se le reintegren los 50 millones de dólares, así como también pide una indemnización por daños compensatorios y estatutarios, interdictos contra futuras interferencias, una declaración judicial de ilegalidad de la reversión y la responsabilidad solidaria de los bancos y aseguradoras involucradas.

La demanda de González llega días después de que Ramón Ayala impusiera una querella contra ella y Raphy Pina en la que los acusa de haber conspirado para robarle durante una década las regalías de composición.

