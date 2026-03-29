domingo 29  de  marzo 2026
MÚSICA

Exitoso sencillo de Grupo Cañaveral y La Joaqui supera las 30 millones de vistas

La agrupación mexicana reafirma su liderazgo en la música tropical con el lanzamiento de su nuevo sencillo Echarme al olvido, junto a la artista argetina

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón, La Joaqui en el videoclip de su nuevo sencillo Echarme al Olvido

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón, La Joaqui en el videoclip de su nuevo sencillo "Echarme al Olvido"

Captura de pantalla / Grupo Cañaveral / YouTube
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La emblemática agrupación mexicana Grupo Cañaveral, bajo la guía del maestro Humberto Pabón, reafirma su liderazgo en la música tropical con el lanzamiento de su nuevo sencillo Echarme al olvido, junto a la artista urbana argentina La Joaqui. Esta colaboración, un puente cultural entre la cumbia clásica y el movimiento urbano actual, ha logrado superar 30 millones de visualizaciones en YouTube.

El proyecto nació de forma orgánica cuando la cantante argentina declaró en una entrevista que este tema era la canción más importante de la industria que había escuchado. Tras ese primer acercamiento, surgió una química impresionante y una nueva amistad que culminó con la grabación en México.

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Grupo Cañaveral habló en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el nuevo tema:

Conexión entre la tradición y el mundo digital

El impacto de esta unión se refleja en un crecimiento sostenido dentro de las plataformas de streaming, donde el grupo acumula millones de oyentes mensuales.

Sobre el proceso creativo, los líderes de la agrupación destacan que esta colaboración se siente especial porque la intérprete argentina ama la pieza desde hace mucho tiempo.

“A diferencia de otras colaboraciones que también han sido fenomenales, la Juaki cantó una de las canciones que ella disfruta desde hace mucho tiempo y que tiene en su corazón”, explican los músicos sobre la entrega de la artista.

En cuanto a la estrategia de difusión, reconocen la relevancia de las tendencias actuales para conectar con las nuevas audiencias. “

Se hace la música para tener esa interacción con el público, pero también para tener esa parte viral en redes sociales y plataformas digitales”, señalan al referirse al éxito en espacios como TikTok e Instagram.

Embed

Evolución constante y nuevos proyectos

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda ha logrado conectar con la Generación Z mediante un análisis profundo de los nuevos sonidos.

“Trato de hacer la música completamente actualizada en todos los aspectos y el público lo acepta y se lo acepta a la agrupación, cosa que agradezco con el alma”, comentan sobre su capacidad de adaptación.

La visión del conjunto es clara al buscar llevar alegría y fiesta a cada rincón del mundo sin perder la identidad que los caracteriza.

En este sentido, envían un mensaje de autenticidad a los nuevos talentos que intentan abrirse paso en la industria. “Jamás deben renunciar a su esencia, porque la palabra lo dice, es tu esencia. Si te pones a hacer otras cosas, estarías copiando, no estás teniendo algo autóctono”, aseguran con firmeza.

Para 2026, Grupo Cañaveral prepara un disco de canciones inéditas con grandes colaboraciones internacionales que prometen mantener la vitalidad de la cumbia mexicana en el ecosistema global.

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