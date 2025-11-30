domingo 30  de  noviembre 2025
Exposición en el Cervantes reimagina el Quijote a través de la IA

El Instituto Cervantes acoge la nueva exposición del artista burgalés Solimán López denominada 'Aeolia', un proyecto que reimagina pasajes del Quijote

El artista Solimán López, durante la extracción de viento que forma parte de la exposición Aeolia.

El artista Solimán López, durante la extracción de viento que forma parte de la exposición 'Aeolia'.

Stefano Caldana / Instituto Cervantes vía Europa Press

MADRID.- El Instituto Cervantes acoge la nueva exposición del artista burgalés Solimán López denominada 'Aeolia', un proyecto que reimagina pasajes del Quijote desde perspectivas ecológicas, de género o distópicas a través de una herramienta de inteligencia artificial (IA).

La muestra, enmarcada dentro del nuevo ciclo expositivo 'Paisajes intangibles' y del nuevo espacio de experimentación artística y tecnológica de Banca Cervantes, se puede visitar en la sede madrileña del Instituto y quedará a disposición de los visitantes hasta el próximo 8 de marzo de 2026.

Según un comunicado emitido por el Instituto, 'Aeolia' es una "instalación interactiva que convierte al público en catalizador del proceso creativo" y su pieza principal es una "escultura interactiva con IA autogenerativa" que ha sido entrenada a partir del texto original del Quijote y los escritos cervantinos, además de otra abundante bibliografía.

Se trata de un aerogenerador de textos que transforma la energía del viento de los molinos de Campo de Criptana (Ciudad Real) en lenguaje, invitando al público a participar activamente en la creación de nuevos relatos. La IA produce variaciones del clásico universal desde perspectivas ecológicas, de género o filosóficas.

El objetivo ha sido cubrir los 400 años transcurridos desde la publicación del Quijote, enfatizando en aspectos particulares y temáticas actuales que inviten a la reflexión de la IA sobre problemáticas contemporáneas como la sociología, la cibernética, la sostenibilidad, el medioambiente, la transición ecológica, las perspectivas de género, la desobediencia civil, el pacifismo o la crítica anticapitalista.

"Quería poner en tela de juicio la relación entre artista y público y su intervención en los procesos creativos y, a la vez, mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista", ha señalado Solimán López durante una visita guiada a la muestra. El resultado de esta intermediación en el proceso creativo serán cinco textos generados por IA, que ya cuentan con una primera versión.

La muestra incluye también un libro de artista que alberga el Quijote 2.0 codificado en ADN sintético, una tecnología que permite conservar información durante milenios. Su estructura se ha diseñado a partir de la representación tridimensional de la red de aerogeneradores distribuida por todo el territorio de Castilla-La Mancha.

Además de estas propuestas, la exposición también cuenta con otra novedad, es decir una entrevista con Miguel de Cervantes generada con IA. Este texto estará disponible en el catálogo de la exposición junto con el texto curatorial, que también incluye una entrevista con Solimán López.

FUENTE: Europa Press

