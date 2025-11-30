Lichtenstein, Haring, Kusama y Soulages se anticipan a la Semana del Arte

MIAMI.- En diálogo con el color: de mediados del siglo XX hasta la actualidad (In Dialogue With Color / Mid-20th Century to Now), es el título de una exploración curatorial sobre las obras de Marc Chagall, Roy Lichtenstein, Keith Haring, Yayoi Kusama y Pierre Soulages, entre otros creadores que han transformado el color en un lenguaje complejo para expresar emociones e identidad.

Anticipándose a la Semana del Arte de Miami, Opera Gallery Miami ha seleccionado una muestra de obras de estos artistas organizada por tonos —verde, azul, rojo, blanco y negro, rosa y naranja—, la exposición crea un diálogo entre generaciones y geografías. Destacan los azules celestiales y los verdes frondosos de Marc Chagall, los naranjas cinéticos de Keith Haring que capturan la energía del Nueva York de los años 80, los rojos vibrantes de Yayoi Kusama y el uso luminoso del negro de Pierre Soulages para revelar la luz a través de la oscuridad.

Al examinar tanto los colores individuales como las tensiones entre ellos, esta exposición invita a los espectadores a considerar cómo el color funciona no solo como sensación visual, sino como vehículo de emociones, percepciones y significados compartidos, como sucede en las imágenes de concentraciones sociales de Juan Genovés, igualmente presente en esta exhibición. No dejen de visitar In Dialogue With Color/Mid-20th Century to Now, en Opera Gallery Miami, 151 NE 41 St., Suite 131, del 30 de noviembre al 5 de enero.

La importancia de estos artistas no necesita ningún comentario adicional. Marc Chagall (1887–1985) es una de las figuras más singulares de la vanguardia del siglo XX. Su obra se caracteriza por un lenguaje poético y onírico. Aunque se relacionó con movimientos como el cubismo, el fauvismo o el surrealismo, creó un estilo propio, reconocible por su uso expresivo del color, sus composiciones flotantes y su mezcla de realidad y fantasía.

Roy Lichtenstein (1923–1997) es una figura central del pop art norteamericano y uno de los artistas más influyentes del siglo XX, al transformar la relación entre arte, cultura visual y medios de masas, al introducir un nuevo lenguaje pictórico basado en viñetas de cómic, anuncios publicitarios, ilustraciones industriales y gráficas comerciales, resaltando la trama de semitonos que es la técnica de impresión mecánica usada tradicionalmente en sistemas analógicos. Convirtió el cómic en un ícono del arte del siglo XX. Su obra es un puente entre la modernidad tardía y la cultura visual contemporánea.

Otro creador excepcional es Keith Haring (1958–1990), artista y activista estadounidense cuya obra se convirtió en un símbolo de la cultura urbana en el downtown neoyorquino de los años 80. En sus obras combina estética, política y cultura popular. Su lenguaje visual mezcla el muralismo, el graffiti y la señalética, con un estilo absolutamente personal, sin dejar de lado su compromiso político y social, su trabajo ayudó a legitimar el street art dentro de museos, ferias y colecciones institucionales.

Yayoi Kusama (1929) es una de las artistas contemporáneas más influyentes del siglo XX y XXI. Japonesa, vinculada al arte pop, el minimalismo y el arte psicodélico, ha desarrollado una obra profundamente marcada por sus experiencias personales, especialmente sus alucinaciones desde la infancia. Irrumpió en la escena artística de Nueva York en los años 60, adentrándose en el Pop Art, antes que Warhol. Yayoi Kusama creó un universo visual único, anticipó tendencias globales, desafió estructuras de poder de la vanguardia y construyó un puente excepcional entre arte profundo y cultura popular.

Pierre Soulages (1919–2022) es una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo europeo y un referente absoluto en la exploración del color negro y la luz. Al pintar solo color negro, reinventó la luz. No usó el negro como ausencia, sino como un espacio de luz. Desde finales de los años 70 desarrolló el concepto Outrenoir (“más allá del negro”), una investigación radical donde la rugosidad, las ondulaciones y los relieves del pigmento permiten que la luz se refleje y “nazca” del propio negro.

Esto supuso un giro decisivo en la pintura contemporánea: convertir el negro en un color luminoso, casi metafísico. Sus obras se exhiben en el MoMA, el Guggenheim, la Tate, el Hermitage, el Centre Pompidou y en 2019, fue el primer artista en vida en exponer una gran retrospectiva en el Museo del Louvre (a sus 100 años). En términos de mercado, sus obras han superado los 10 millones de dólares en subastas, y los Outrenoirs son piezas muy demandadas por museos y coleccionistas.

Para Soulages, el arte no debe transmitir un mensaje, sino crear una relación. Sus pinturas, obligan al espectador a ajustar la mirada, a desacelerar, a dejar que la luz cambiante modifique lo que cree ver. En un mundo saturado de imágenes inmediatas, la obra de Soulages propone una ética del tiempo, un llamado a observar de otro modo.

En los próximos días, Miami será la capital mundial del arte.