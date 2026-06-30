Expríncipe Andrés hace primera aparición pública desde arresto

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

MIAMI.- El expríncipe Andrés asistió discretamente a su primer evento público desde su arresto en el mes de febrero y su traslado a Sandringham, junto al príncipe Eduardo y Sofía, duquesa de Edimburgo, en una competición ecuestre.

El ex duque de York fue fotografiado en un coche en las Pruebas de Enganche de Sandringham, en la finca de Sandringham del rey Carlos III en Norfolk, donde fue exiliado tras perder su título principesco y su residencia en Royal Lodge a finales de 2025.

Según The Sun, Andrés se mantuvo alejado de la zona principal mientras observaba competir a su cuñada Sofía, y se cree que asistió para brindarle apoyo moral.

"Andrés entró y salió sigilosamente, y definitivamente no quería ser visto", declaró un testigo al medio.

El padre de Andrés y Eduardo, el difunto príncipe Felipe, fundó el evento ecuestre conocido como el Festival de Enganches de Sandringham en 1982, y actualmente su nuera, Sophie, es su presidenta.

El evento del fin de semana supuso una rara aparición pública de Andrew con miembros de la familia real, ya que ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses.

Polémica

En octubre de 2025, el rey Carlos despojó a su hermano menor de sus títulos reales y lo desalojó de su residencia en Royal Lodge, cuando los vínculos de Andrés con el fallecido criminal Jeffrey Epstein volvieron a ser objeto de escrutinio.

Los vínculos del exduque con el financiero y condenado por delitos sexuales impulsaron su alejamiento de la vida real en 2019, aunque él ha negado repetidamente cualquier irregularidad en relación con dicho vínculo.

En febrero, el día de su cumpleaños, Andrés fue arrestado en Sandringham bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas.

Andrés Mountbatten-Windsor, como se le conoce ahora, fue detenido mientras la policía investiga una denuncia por supuestamente haber compartido información confidencial con Epstein en su anterior cargo como enviado comercial del Reino Unido, una investigación que aún continúa.