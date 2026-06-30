martes 30  de  junio 2026
RECONOCIMIENTO

El comediante Bill Maher recibe el Premio Mark Twain al humor estadounidense

El comediante Bill Maher, de 70 años, es conocido por sus programas de entrevistas y sátira política "Politically Incorrect", emitido entre 1993 y 2002

El comediante y presentador estadounidense Bill Maher habla con periodistas en el Centro Kennedy en Washington.

El comediante y presentador estadounidense Bill Maher habla con periodistas en el Centro Kennedy en Washington.

EFE

WASHINGTON.- El comediante y presentador estadounidense Bill Maher recibió el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense durante una gala en el Centro Kennedy de Washington que contó con la participación de figuras como Louis C.K., Jay Leno, Woody Harrelson y Whitney Cummings.

La ceremonia, que se celebró en la sala de conciertos del centro cultural, se estrenará el próximo 21 de julio exclusivamente en Netflix, plataforma que transmite el galardón desde 2024, informó este domingo el Centro Kennedy en un comunicado.

Lee además
El comediante Francisco Ramos. 
FAMOSOS

Comediante Francisco Ramos vuelve a "Miami es un chiste"
El rey Felipe VI y la reina Letizia durante la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias, celebrada en el Palacio Real de El Pardo, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España).  
CORONA

Reina Letizia promueve el envío de ayuda humanitaria a Venezuela

Entre los invitados también figuraron la escritora Arianna Huffington, el músico John Mellencamp, el comentarista deportivo Stephen A. Smith y otros artistas aún no revelados.

"Estamos encantados de asociarnos nuevamente con Netflix para llevar el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, el reconocimiento más prestigioso de la comedia en el país, a audiencias de todas partes", afirmó Roma Daravi, vicepresidenta de Relaciones Públicas del Centro Kennedy, en un comunicado.

"Los aficionados a la comedia tendrán un asiento de primera fila para una velada de franqueza humorística que no se pueden perder", añadió.

Maher, de 70 años, es conocido por sus programas de entrevistas y sátira política 'Politically Incorrect', emitido entre 1993 y 2002, y 'Real Time with Bill Maher', que presenta desde hace más de dos décadas en HBO.

Su trabajo televisivo le ha valido 42 nominaciones a los premios Emmy. En 2014 obtuvo su primer galardón como productor ejecutivo de la serie documental 'VICE', también de HBO.

El humorista publicó recientemente 'What This Comedian Said Will Shock You', un libro de comentarios sobre la política, la sociedad y la cultura estadounidenses que entró en la lista de los más vendidos de The New York Times.

En 2022 lanzó además el pódcast 'Club Random with Bill Maher', en el que mantiene conversaciones extensas con invitados de distintos ámbitos desde un bar instalado en su propiedad de Los Ángeles.

Maher comenzó su carrera como comediante de monólogos en 1979 y ha protagonizado trece especiales para HBO, entre ellos 'Be More Cynical', 'I'm Swiss', 'But I'm Not Wrong', 'Live From Oklahoma' y '#Adulting'.

El Premio Mark Twain reconoce a personas que han influido en la sociedad estadounidense mediante el humor y la sátira, siguiendo la tradición del escritor Samuel Clemens, conocido como Mark Twain.

Como parte del reconocimiento, Maher recibirá una réplica de un busto de bronce de Mark Twain creado en 1884 por el escultor Karl Gerhardt.

Entre los ganadores anteriores figuran Richard Pryor, Whoopi Goldberg, Steve Martin, Tina Fey, Eddie Murphy, David Letterman, Julia Louis-Dreyfus, Dave Chappelle, Jon Stewart, Adam Sandler, Kevin Hart y Conan O'Brien, quien recibió el premio en 2025.

El galardón fue creado en 1998 y Maher será su vigesimoséptimo homenajeado.

Temas
Te puede interesar

Expríncipe Andrés hace primera aparición pública desde arresto

Blake Lively exige a Justin Baldoni el pago de honorarios legales tras demanda

Carín León pide apoyo para Venezuela tras terremotos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Giménez y Rick Scott responsabilizaron a Diosdado Cabello de interferir en la llegada de brigadas internacionales, mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas por la tragedia.
DESDE FLORIDA

Carlos Giménez y Rick Scott acusan a Diosdado Cabello de obstaculizar la ayuda internacional tras el terremoto

41 expertos voluntarios provenientes de Alemania y Austria no pudieron viajar a Venezuela (AFP)
DOBLETE SÍSMICO

Niegan entrada a Venezuela a equipos de rescate de Alemania y Austria

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 
CONFLICTO

Trump señala que Irán solicitó una reunión en Catar para este martes

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

EEUU envió personal especializado en dar respuesta en situaciones de desastre. 
AYUDA HUMANITARIA

EEUU aumenta su compromiso con Venezuela con aporte de más de 300 millones de dólares tras sismos

Te puede interesar

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
DICTAMEN

Corte Suprema de EEUU rechaza restringir derecho a ciudadanía por nacimiento

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Al 27 de junio, la OMS logró recopilar informes de la situación de 21 centros de salud repartidos entre Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. (AFP)
CRISIS SANITARIA

La OMS teme el brote de enfermedades tras el doble terremoto en Venezuela

Roxanabel Medina Leon, de 31 años.
ABANDONO

Niño de 11 años salió a buscar a su madre para poder comer; termina arrestada en Doral

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
PLAN DE GASTOS

DeSantis firma su último presupuesto de Florida tras vetar 810 millones de dólares en partidas

Imagen referencial.
EFEMÉRIDE

Miami-Dade celebra el 4 de Julio con decenas de eventos públicos y un llamado a la prudencia