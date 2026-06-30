martes 30  de  junio 2026
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Reina Letizia promueve el envío de ayuda humanitaria a Venezuela

Los reyes de España han seguido de cerca las actualizaciones sobre la tragedia que sacude a Venezuela desde el 24 de junio

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias, celebrada en el Palacio Real de El Pardo, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). &nbsp;

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias, celebrada en el Palacio Real de El Pardo, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España).

 

Europa Press/ José Oliva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La reina Letizia ha realizado un cambio de agenda in extremis como parte de su compromiso con Venezuela. La esposa de Felipe VI y madre de la heredera al trono de España acudirá el miércoles 1 de julio al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para despedir al equipo de emergencias que viajará a prestar apoyo al país caribeño.

La información fue confirmada por la Casa Real.

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Los reyes de España han seguido de cerca las actualizaciones sobre la tragedia que sacude a Venezuela desde el 24 de junio, cuando en pleno feriado por su independencia en la Batalla de Carabobo y Día de San Juan, el país fue sacudido por dos terremotos de 7.1 y 7.5 de magnitud.

Ayuda

Ahora, otro grupo de rescatistas será enviado al país para continuar prestando apoyo en las zonas que quedaron devastadas tras los seísmos que, hasta el momento de esta publicación, se calcula ha cobrado la vida de 1.729 personas.

"Este grupo sanitario perteneciente a la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) atenderá a los afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron principalmente la zona norte de Venezuela, donde ya ha viajado un primer equipo y miembros de la UME para hacer una evaluación que ha permitido identificar las necesidades más urgentes. Además, mediante este organismo, el ministerio de Asuntos Exteriores ha movilizado un millón de euros de ayuda de emergencia. A lo largo de esta semana también se espera la llegada de rescatistas de Suiza, Italia, Países Bajos, El Salvador, México, República Dominicana, Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos", reseña ¡HOLA!.

Un día después de la tragedia, la reina Letizia habló sobre la situación, manifestando la preocupación de la familia real ante el devastador desastre natural.

"Estamos preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado, de momento, la cifra de fallecidos que intuyen que será mayor y todo este destrozo por la tragedia. España ha ofrecido ya su ayuda y estamos esperando a que haya toda esa operación para poder colaborar en las próximas semanas, que van a ser un gran desafío en el rescate de las posibles personas, horas además muy importantes para seguir tratando de encontrar con vida a muchas personas, más luego la reconstrucción posterior, que será también un gran reto", comentó.

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