Expríncipe Andrés tiene hasta enero para desalojar Royal Lodge

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

MIAMI.- El expríncipe Andrés , ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, y su exesposa Sarah Ferguson, deberán desalojar su histórico hogar en el Royal Lodge, luego de que el rey Carlos III le retirara los títulos.

Según fuentes exclusivas citadas por la revista People, la pareja ha recibido un ultimátum para abandonar la propiedad antes del 31 de enero.

Desalojo marcado por la polémica

La mudanza forzosa se produce tras la decisión sin precedentes del Rey Carlos III de despojar a su hermano menor (anteriormente conocido como el Príncipe Andrés) de todos sus títulos reales y exigir la entrega del arrendamiento del Royal Lodge.

Esta medida responde al renovado escrutinio público sobre la pasada asociación de Andrés con el fallecido agresor sexual convicto Jeffrey Epstein.

Una fuente cercana a Ferguson, de 66 años, reveló que la autora se está concentrando en encontrar un nuevo hogar cerca del lugar donde ha vivido durante décadas. "Ella está buscando un lugar en Windsor", aseguró la fuente, confirmando que la fecha de salida es inminente.

Independencia y cercanía familiar

A pesar de perder también su título real, Ferguson busca mantenerse cerca de sus hijas y nietos. Una mudanza dentro de Windsor le permitiría estar a unos 45 minutos en coche de Londres, donde residen sus hijas.

La Princesa Beatriz, de 37 años, divide su tiempo entre el Palacio de St. James y los Cotswolds, mientras que la Princesa Eugenia, de 35 años, vive en Ivy Cottage (Kensington Palace) y pasa temporadas en Portugal.

Contrario a los rumores que sugerían que podría mudarse a una propiedad de sus hijas o unirse a Eugenia en Portugal, las fuentes indican que Ferguson planea avanzar de manera independiente.

Se ha enfatizado que no ha solicitado ninguna propiedad ni provisión especial para sí misma tras el desalojo.