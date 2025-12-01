lunes 1  de  diciembre 2025
Rey Carlos despoja a expríncipe de Andrés de últimos honores reales

El monarca ordenó recientemente que el nombre de Andrés Mountbatten Windsor fuera borrado de los registros de la Orden de la Jarretera y la Real Orden Victoriana

El príncipe Andrés abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

El príncipe Andrés abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

AFP/Marco Bertorello
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El rey Carlos de Inglaterra ha retirado oficialmente los honores reales restantes de su hermano, el expríncipe Andrés. Recientemente, una entrada de The Gazette reveló que el monarca había ordenado que el nombre de Andrés Mountbatten Windsor fuera borrado de los registros de la Orden de la Jarretera y la Real Orden Victoriana.

The Gazette es el registro público oficial del Reino Unido, y una nota al final entre paréntesis especificaba que la entrada debía estar fechada el 30 de octubre de 2025. El 30 de octubre fue la fecha en que el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos había iniciado el proceso para retirar el estilo, los títulos y los honores del ex príncipe Andrés.

El mensaje fue publicado por la Cancillería Central de las Órdenes de Caballería, que administra los honores de estado en el Reino Unido, a través del Palacio de St. James en Londres.

The Gazette mencionó a Andrés por su nombre completo, ya que el palacio había aclarado previamente que se llamaría Andrés Mountbatten-Windsor tras perder su título de príncipe.

La Orden de la Jarretera es la orden de caballería más antigua y de mayor rango de Gran Bretaña, mientras que la Real Orden Victoriana se otorga en reconocimiento al servicio excepcional al soberano y a la familia real, en el Reino Unido y en toda la Commonwealth.

Ambos rangos fueron honores otorgados por su madre, la difunta reina Isabel.

Medida sin precedentes

Los reportes llegan después de que Andrés anunciara el 17 de octubre que renunciaba a sus títulos y honores reales en una impactante declaración.

La decisión se tomó en medio de un renovado escrutinio sobre su conexión con el difunto Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto que murió mientras esperaba el juicio en 2019.

Tres años después, la reina Isabel II despojó a su segundo hijo de sus títulos y patrocinios militares, lueg de que un juez rechazara el intento de Andrés de que se desestimara la demanda por agresión sexual interpuesta en su contra por Virginia Giuffre, víctima de Epstein.

Llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre por una suma no revelada y ha negado reiteradamente cualquier irregularidad. Giuffre se suicidó a los 41 años en abril de este año.

