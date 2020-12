Fallece cantante Sandy Carriello, del dúo Sandy y Papo

La información sobre la muerte de Sandy fue divulgada por el portal de Noticias Caracol, entre otros medios de comunicación.

Junto a Luis Deschamps, mejor conocido como Papo, el cantante integró uno de los dúos de merengue más populares de la década del 90.

Papo falleció en 1999 al sufrir un accidente de tránsito. El carro, en el que viajaba con tres amigos, chocó contra un árbol en Santo Domingo.

Sandy dedicó el tema Homenaje a Papo, tras la desaparición física de su amigo y compañero musical. "Nos encontraremos en el cielo", dice la canción. Finalmente hoy, la letra se cumplió.

Sandy & Papo popularizaron Bueno pa' goza, Huelepega, Chica sexy, Es hora de bailar y El alacrán, entre muchos éxitos más.

El dúo fue creado por Nelson Zapata y Pavel de Jesús, después de que Sandy y Luis asistieran a una audición para ser parte de Proyecto Uno.

Sandy & Papo formó parte de la fiebre por el merenhouse, house-merengue o merengue-hip hop, ritmo surgido en Nueva York que fusionaba el merengue dominicano con elementos del hip hop, house y otros géneros bailables. De este movimiento, surgieron otras agrupaciones como Proyecto Uno, Calle Ciega, Fulanito, Ilegales y Zona 7, entre otros.

La agrupación realizó una versión del house "I Like To Move It" ("Mueve Mueve").

El 14 de febrero de 1999 se presentaron en el XL Festival de Viña del Mar. En dicho festival fueron galardonados con Antorchas y Gaviotas de Oro y Plata.