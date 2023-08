Fallece el legendario presentador Bob Barker a los 99 años

LOS ÁNGELES.- Bob Barker, el presentador de la televisión estadounidense legendario por conducir el programa The Price is Right durante más de 35 años, falleció a los 99 años, anunció hoy, 26 de agosto, su agente.

El ganador de 19 premios Emmy falleció por causas naturales en su casa de Hollywood Hills, California (oeste).

Nacido el 12 de diciembre de 1923 en Darrington, Washington, Robert William Barker Barker saltó a la fama al conducir en televisión el programa de concurso Truth or Consequences entre 1956 y 1975.

En 1972, comenzó a presentar The Price is Right (El precio justo) en el canal CBS.

Su carisma y encanto lo convirtieron rápidamente en uno de los presentadores favoritos de los espectadores estadounidenses y siguió siendo el presentador del concurso hasta 2007.

Asimismo, desde 1967 hasta 1987 permaneció por 21 años como el presentador fijo de las transmisiones de los concursos Miss USA y Miss Universo.

Famoso también por su activismo a favor de los derechos de los animales, siempre terminaba The Price is Right con la misma frase: "¡Haz esterilizar a tu mascota!".

El antiguo buque insignia de la ONG Sea Shepherd, que lucha sobre todo contra la caza de ballenas, fue bautizado en honor a Bob Barker, después de que donara cinco millones de dólares a la organización.

Barker también incursionó en la actuación.

A lo largo de su carrera televisiva obtuvo 19 premios Emmy y en 2004 fue incluido en el salón de la fama de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. En ese mismo año, el 7 de septiembre, fue elegido para ser el gerente general de RAW. Además, recibió el premio Slammy al invitado del año de RAW.

