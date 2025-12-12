En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Se exhiben globos de oro de gran tamaño antes del anuncio de las nominaciones para la 83.ª edición de los Golden Globes en Beverly Hills, California, el 8 de diciembre de 2025.

La temporada de premios de Hollywood arrancó este lunes con las nominaciones a los Golden Globes, con títulos liderando las apuestas como el drama inspirado en la familia de Shakespeare, Hamnet; la cinta de horror Pecadores, y el exitoso musical Wicked: Por Siempre.

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, y la comedia dramática deportiva Marty Supremo, con Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, también se destacan en la pelea. En la rama de comedia/musical resalta Wicked: Por Siempre, el taquillero final de la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway que puede, además, poner en las categorías de actuación a sus estrellas Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Los Golden Globes, que se entregan el 11 de enero y que premian por separado a dramas y comedias/musicales, son considerados un termómetro para los Premios de la Academia.

Reino Unido revisa solicitud de seguridad del príncipe Harry

El gobierno de Reino Unido realiza una revisión a la solicitud del príncipe Harry de restablecer la seguridad oficial durante las visitas que realice a su país natal. Según informó el medio The Sun, se han recopilado pruebas del equipo del duque de Sussex, la policía y el gobierno, para evaluar la solicitud del segundo hijo del rey Carlos III y la princesa Diana. No obstante, el diario señaló que la decisión se dará a conocer en enero.

El príncipe Harry ha manifestado en múltiples oportunidades que no está dispuesto a llevar a sus hijos, al príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4, ni a su esposa, la duquesa de Sussex Meghan Markle, a Reino Unido si no cuenta con la protección del organismo que provee a la realeza de seguridad. Sin embargo, en el pasado el Estado se ha negado argumentando que la pareja se separó de las funciones de la realeza, y dicha protección es financiada completamente por los contribuyentes.

Ahora, esta revisión podría allanar el camino para que Harry pueda llevar a sus hijos a Reino Unido para que conozcan y compartan con su familia.

Miss Universo 2025 abandona entrevista en vivo con Telemundo

La controversia sigue siendo protagonista del reinado de Miss Universo 2025, Fátima Bosch. En una reciente entrevista con la cadena Telemundo, la ganadora del certamen de belleza decidió retirarse en medio de una entrevista en vivo tras mostrarse incómoda por las preguntas relacionadas a las noticias polémicas que rodearon su coronación.

El hecho ocurrió durante el programa Pica y se extiende, en el que los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan la interrogaron sobre temas álgidos como las acusaciones de fraude por su triunfo, la demanda presentada en su contra por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, y los señalamientos contra Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo.

Al volver del primer corte comercial de la entrevista, diez minutos después, Adyan informó que Bosch había decidido abandonar el estudio y cancelar por completo su agenda con la televisora. En un principio, habían anunciado que la Miss Universo lo acompañaría durante todo el programa y que tendría diferentes compromisos con Telemundo a lo largo de la semana.

Mariah Carey vuelve a la cima con "All I Want for Christmas Is You"

Mariah Carey se corona otro año más como la reina de la Navidad. Su clásica canción festiva, All I Want for Christmas Is You, ha regresado oficialmente número uno de la lista Billboard Hot 100, subiendo cuatro puestos para romper un récord de 19.ª semanas en la cima de la lista.

De esta forma, iguala el reinado de dos éxitos que lideraron más de un ciclo de lanzamiento cada uno, A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, en 2024, y Old Town Road, de Lil Nas X, con Billy Ray Cyrus, en 2019, como la canciones que más tiempo han tenido esta posición en los 67 años de historia de la lista

El famosa villancico, que también rompió récord al dominar el Hot 100 en su séptima temporada navideña, se lanzó originalmente en el álbum de Carey, Merry Christmas, en noviembre de 1994. Gracias a la popularidad del streaming, y a que la música navideña ha ganado protagonismo en las listas de reproducción, llegó al top 10 por primera vez en diciembre de 2017 y al top 5 por primera vez en la temporada navideña de 2018.

Posponen juicio de Blake Lively y Justin Baldoni

Blake Lively y Justin Baldoni tendrán que esperar dos meses más para tener su día en la corte. El juez a cargo del caso, Lewis J. Liman, informó que el juicio, originalmente programado para comenzar el 9 de marzo, se ha pospuesto hasta el 18 de mayo de 2026.

Esta decisión se dio a conocer durante una audiencia posterior a la presentación de pruebas, en el cual el juez explicó que que tiene dos juicios penales pendientes y que, por muy importante que sea el litigio entre los actores, los casos penales tienen prioridad.

La próxima audiencia programada es el 22 de enero, en la que se darán los argumentos orales sobre la sentencia sumaria. Liman también indicó a las partes que se pusieran en contacto con un magistrado específico para negociar un acuerdo.

