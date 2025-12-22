lunes 22  de  diciembre 2025
Fanáticos creen que Tom Brady reaccionó a boda de Giselle Bündchen en Instagram

Brady y Bündchen estuvieron casados durante 13 años antes de finalizar su divorcio en octubre de 2022

En esta foto de archivo tomada el 21 de febrero de 2019, Tom Brady y Gisele Bündchen asisten a la gala Hollywood For Science 2019 en Los Ángeles, California. Brady y Bundchen solicitaron el divorcio el 28 de octubre de 2022, poniendo fin a su matrimonio de 13 años.

En esta foto de archivo tomada el 21 de febrero de 2019, Tom Brady y Gisele Bündchen asisten a la gala Hollywood For Science 2019 en Los Ángeles, California. Brady y Bundchen solicitaron el divorcio el 28 de octubre de 2022, poniendo fin a su matrimonio de 13 años.

AFP/Kevin Winter
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En una rara publicación, el exmariscal de campo subió una foto de sí mismo con una sudadera blanca que decía Forever Young (Siempre joven).

Sin embargo, fue la canción de Brady que escogió para acompañar la publicación lo que generó conversación en las redes sociales. Se trata del tema 1-800-273-8255, de Logic, Alessia Cara y Khalid, que hace referencia a la línea de ayuda para la prevención del suicidio y crisis 988.

Bündchen y el instructor de jiu-jitsu se casaron en una boda íntima el 3 de diciembre, luego de que la licencia fuera emitida el 1 de diciembre. Así lo confirmaron Page Six, People y TMZ, medios que reseñan que la celebración se llevó a cabo en la casa de la supermodelo brasileña de 45 años en Surfside, Florida.

La exestrella de fútbol americano y la top model estuvieron casados durante 13 años antes de finalizar su divorcio en octubre de 2022. En el momento, hubo rumores de que la separación estuvo motivada por la negativa de Brady a retirarse de la NFL para pasar más tiempo con su familia.

La pareja comparte dos hijos, Benjamin Rein, de 16 años, y Vivian Lake, de 13. Adicionalmente, Brady también es padre de John "Jack" Edward Thomas, fruto de su relación con su exnovia, Bridget Moynahan.

Bündchen y Valente, quienes comenzaron su relación en junio de 2023, dieron la bienvenida a un bebé a principios de este año. Una fuente cercana a Gisele confirmó su embarazo en octubre de 2024.

