Festival de San Sebastián se prepara para su 71° edición

Los actores Juliette Binoche, Gabriel Byrne, François Cluzet, Emmanuelle Devos, Griffin Dunne, Aidan Gillen, Mads Mikkelsen, James Norton y Dominic West son algunas de las estrellas que acudirán al certamen de la ciudad del norte de España que, sin embargo, no contará con la presencia de Javier Bardem .

El actor español iba a recibir uno de los premios honoríficos Donostia, pero su adhesión a la huelga de actores de Hollywood ha hecho que la entrega se posponga a la próxima edición.

Homenaje a Miyazaki

El festival, que tiene lugar entre el viernes 22 y el sábado 30 de septiembre, se inaugurará con el estreno europeo de Kimitachi wa Do Ikiruka (El chico y la garza), la última película de Hayao Miyazaki.

A sus 82 años y con una quincena de largometrajes a sus espaldas, Miyazaki será agasajado con un premio Donostia que agradecerá desde Japón.

El cineasta de Tokio alcanzó fama mundial en 2001 con "El viaje de Chihiro", que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y el Óscar a la mejor película de animación, pero antes dirigió "Mi vecino Totoro" (1988) o "Porco Rosso" (1992). En 2014 recibió un Óscar honorífico a toda su trayectoria.

ETA y un líder histórico

El sábado se presentará al público No me llame Ternera, un documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez que ofrece una entrevista con José Antonio Urrutikoetxea, apodado Josu Ternera, dirigente de la disuelta organización independentista vasca ETA, responsable de más de 850 muertes.

Más de 500 personas, entre ellas familiares de víctimas o personas que vivieron amenazadas por la organización, suscribieron una carta pidiendo la retirada del film, al considerarlo: "un relato justificativo y banalizador".

"Estimamos que la película No me llame Ternera ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés", respondió en un comunicado José Luis Rebordinos, director del certamen, rechazando excluir la cinta.

Los directores defendieron su conveniencia: "hemos hecho esta película porque tenemos una responsabilidad con la historia de nuestro país, que en parte está muy marcada por el terrorismo de ETA".

José Antonio Urrutikoetxea, de 72 años, fue el encargado de leer el comunicado anunciando la disolución de ETA en mayo de 2018. Formó parte de la dirección de ETA desde finales de los años 1970 hasta su detención en Francia en 1989.

La justicia española lo reclama a Francia en relación con el atentado contra una residencia-cuartel de la Guardia Civil en 1987 en Zaragoza, en el que murieron 11 personas, entre ellas 5 niños.

Películas que participan en España

Dieciséis películas competirán por la Concha de Oro, entre ellas las de los directores argentinos María Alché y Benjamín Naishtat (Puan), y Benjamín Naishtat (La práctica), la española Isabel Coixet (Un amor), el griego Christos Nikou (Fingernails), el estadounidense Noah Pritzker (Ex-Husbands) o el francés Robin Campillo (L'île rouge).

En la sección oficial, pero fuera de concurso, llega el segundo largometraje animado y musical del oscarizado director español Fernando Trueba y el dibujante Javier Mariscal, sobre la desgraciada y desconocida historia del pianista brasileño Tenorio Jr., acompañante habitual de Vinicius de Moraes, desaparecido durante la dictadura argentina.

Las series se abren paso en el festival, como la dedicada al cantante y músico español C. Tangana (Esta ambición desmedida), o la argentina Nada, una comedia sobre el encuentro entre un crítico gastronómico totalmente inútil en asuntos prácticos y una muchacha paraguaya a la que contrata de asistente.

Finalmente, competirán por el premio Horizontes una docena de filmes latinoamericanos, entre ellos el mexicano Heróico, sobre el terrorífico periplo en el Colegio Militar de un cadete indígena mexicano, que se estrenará prácticamente al mismo tiempo en su país, donde ha causado polémica.

