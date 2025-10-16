Filarmónica de Los Ángeles celebra la trayectoria de Gustavo Dudamel

El Director Musical y Artístico venezolano Gustavo Dudamel a su llegada a la Fiesta de Gustavo, evento que celebró su trayectoria junto a la Filarmónica de Los Ángeles, el 14 de octubre de 2025.

MIAMI.- La Filarmónica de Los Ángeles celebró el legado del Director Musical y Artístico Gustavo Dudamel , quien cumplió 17 años al frente de la institución en una gala que reunió a músicos de la orquesta y miembros de la Youth Orchestra Los Angeles ( YOLA ) bajo el nombre La Fiesta de Gustavo.

La gala se llevó a cabo el martes 14 de octubre en el Walt Disney Concert Hall y contó con la participación de celebridades destacadas y VIPs como Alejandro Iñárritu y María Eladia Hagerman, Beck, Chris Martin, Drew Scott, Helen Hunt, Supriya Ganesh y Oscar Dudamel.

Entre los funcionarios locales que asistieron se encontraban el alcalde de Inglewood, James T. Butts; la senadora estatal de California por el Distrito 26, María Elena Durazo; la directora del Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles, Norma García-González; la supervisora del Tercer Distrito, Lindsey Horvath; la supervisora del Segundo Distrito, Holly Mitchell; el presidente emérito de la Asamblea de California; la directora del Departamento de Artes y Cultura del Condado de Los Ángeles, Kristin Sakoda; la supervisora del Primer Distrito, y el ex miembro de la Junta de Supervisores, Zev Yaroslavsky.

También estuvieron presentes el presidente y director ejecutivo de LA Phil, David C. Bohnett; la presidenta Kim Noltemy; el presidente de la Junta y copresidente de la gala, Jason Subotky y Anne Akiko Meyers; la copresidenta honoraria de la gala, María Valverde; los copresidentes de la gala, Judy y Tom Beckmen, Kathleen y Jerry Eberhardt, Georgia y Breck Eisner, Jenny Miller Goff,Winnie Kho y Chris Testa, Jay y Barbara Rasulo, Koni y Geoff Rich, Jamie Rigler y Sue Tsao, junto con más de 650 asistentes a la gala.

La recepción previa al concierto se celebró en el Blue Ribbon Garden, donde los invitados disfrutaron de aperitivos, vinos de Darioush y cócteles especialmente preparados por Hope and Grand Events by Lucques, mientras disfrutaban de una actuación del Mariachi Reyna de Los Ángeles.

Concierto

Tras una larga ovación de pie que celebró su histórica trayectoria y la química creativa con LA Phil, Dudamel y la Filarmónica interpretaron tres bises inesperados: el Hoe-Down de Rodeo de Aaron Copland; el Congo de Tres versiones sinfónicas de Julián Orbón; y el Mambo de West Side Story de Leonard Bernstein.

Los músicos también ejecutaron una 'lista de reproducción' en vivo de los finales sinfónicos favoritos, incluyendo el baile final de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, el final de la Sinfonía n.º 7 de Beethoven, Le jardin féerique de la Suite, Mi madre la oca de Ravel y Noche de encantamiento de La noche de los Mayas de Silvestre Revueltas.

Asimismo, los jóvenes de la YOLA se unieron a Dudamel para interpretar el final de la Sinfonía No. 9 Del Nuevo Mundo de Dvoák.

La fiesta de Gustavo La Fiesta de Gustavo, evento que celebró la trayectoria del Director Musical y Artístico venezolano Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Los Ángeles, el 14 de octubre de 2025, en el Walt Disney Concert Hall. Cortesía/ LA Phil/ Farah Sosa

La Fiesta de Gustavo recaudó más de cinco millones que serán destinados para LA Phil y sus iniciativas de aprendizaje y comunitarias, incluida YOLA que ofrece a jóvenes de seis a dieciocho años instrumentos gratuitos, instrucción musical intensiva y oportunidades para presentarse en escenarios de sus comunidades y de todo el mundo.

"Fundada por Dudamel y lanzada en 2007, YOLA se ha adaptado para satisfacer las necesidades de las comunidades de todo Los Ángeles. Desde los inicios del programa, los músicos de YOLA han actuado para millones de personas, desde conciertos en barrios y eventos comunitarios hasta el Hollywood Bowl y el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Actualmente, el programa opera en diferentes lugares de la ciudad, incluyendo el Centro YOLA Judith y Thomas L. Beckmen localizado en Inglewood, inaugurado en 2021 como la primera instalación permanente y construida específicamente para YOLA", destaca un comunicado de prensa.

Recepción

La cena posterior al concierto se celebró en la calle Grand Avenue con una decoración de Sequoia Productions, y un menú gastronómico creado por Hope and Grand Events by Lucques y los vinos fueron proporcionados por Beckmen Vineyards.

La presidenta y directora ejecutiva de LA Phil, Kim Noltemy, el presidente de la Junta Directiva, Jason Subotky, y el director musical y artístico, Gustavo Dudamel, ofrecieron sus comentarios. Tras ello, los invitados disfrutaron de las actuaciones del grupo de flamenco Siudy y la banda venezolana de Afro Tambor De Raíz de Adriana Duque.

El conjunto de Duque también participó en la fiesta posterior en el BP Hall, donde también actuó el aclamado trombonista venezolano Oscar Dudamel, padre del mundialmente famoso director de orquesta, quien interpretó una audaz fusión de salsa, bolero y música clásica de su álbum de estudio con el que debutó, Sueño Alcanzado. Producido en Caracas y publicado por el sello Platoon, el álbum está dedicado a Gustavo, quien de niño soñaba con tocar salsa como su padre.

Gustavo Dudamel y Oscar Dudamel - Cortesía El Director Musical y Artístico venezolano Gustavo Dudamel y su padre, el músico Óscar Dudamel, a su llegada a la Fiesta de Gustavo, evento que celebró su trayectoria junto a la Filarmónica de Los Ángeles, el 14 de octubre de 2025. Cortesía/ LA Phil/ Farah Sosa

En una sorpresa especial, Gustavo acompañó a su padre, tocando el violín junto a él en canciones como la canción que da título al álbum.

La emotiva y narrativa pieza central del álbum, coescrita con el maestro Alberto Crespo (arreglista), Eliel Rivero (compositor) y Solange Ramírez (profesora de canto) madre de su hijo, Gustavo Dudamel fue un homenaje profundamente personal a la trayectoria artística de Gustavo, que se ha desarrollado a lo largo de décadas. La fiesta posterior también incluyó aperitivos venezolanos de The Arepa Stand, bebidas de Cobblestone Wines y cócteles especiales preparados con Johnnie Walker Black.

Entre los principales patrocinadores de la Gala de la Filarmónica de Los Ángeles se encuentran: Carol y Murray Grigor / Dunard Fund USA, Jennifer Miller Goff, Jason Subotky y Anne Akiko Meyers, Koni y Geoff Rich, Judy y Tom Beckmen, Georgia y Breck Eisner, y Jane y Michael Eisner. Todos los ingresos de la gala se destinan a la Filarmónica de Los Ángeles y sus programas educativos y comunitarios.

Próximos eventos

Gustavo Dudamel inició su última temporada como Director Musical y Artístico de LA Phil en septiembre con Una sinfonía alpina de Richard Strauss y el estreno mundial de Earth Between Oceans de Ellen Reid con el Los Angeles Master Chorale, seguido de interpretaciones de El pájaro de fuego y La consagración de la primavera de Stravinsky, junto con el estreno en Estados Unidos de Frenzy de John Adams, encargo de LA Phil, y un programa de la Sinfonía n.º 2 de Mahler, Resurrección, con el Los Angeles Master Chorale, la soprano Chen Reiss y la mezzosoprano Beth Taylor.

Dudamel está listo para dirigir a la Filarmónica de Los Ángeles en una gira de diez días por tres países asiáticos, regresando a Seúl, Tokio y Taipéi del 21 al 30 de octubre.

Regresará al Walt Disney Concert Hall en febrero para estrenar Humboldt's Nature, un encargo de LA Phil al compositor Ricardo Lorenz; dirigirá la orquesta en el Concierto para piano de Schumann con el solista Yunchan Lim; y ofrecerá una interpretación de Música incidental de Egmont de Beethoven, adaptada por el aclamado dramaturgo Jeremy O. Harris, junto con la narradora Cate Blanchett.