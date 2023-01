Filtran video de Shakira siendo callada por exsuegra

En el video, también aparece Gerard Piqué observando lo ocurrido sin hacer nada, aparentemente.

Embed

El momento se viralizó en redes sociales y en Twitter diversos cibernautas opinaron al respecto.

"Shakira es una señora, una dama, madre de familia... y tener que dejarse tocar por esta señora de esta manera, no importa cual sea la causa, no me imagino a mi suegra jalándome la trompa así", comentó una usuaria.

"Pero la suegra se ve bastante joven, parece hermana de Piqué", dijo un seguidor.

"Shakira es la típica colombiana de antes, permisiva, sumisa, entregada, buena mujer, nuera, trabajadora pa' que el marido viva bueno… la verdad, las suegras deben estar a metros de distancia y si la pareja de uno tiene mucha mamitis pues suerte es que le digo", opinó otra persona.

Embed Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

FUENTE: REDACCIÓN