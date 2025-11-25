martes 25  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Fiscalía de Italia pide más de un año de cárcel para la influencer Chiara Ferragni

El juicio inició el 4 de noviembre en el Tribunal de Milán y será el 19 de diciembre cuando la defensa de Ferragni solicite la absolución de los acusados

La influencer Chiara Ferragni posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, el 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España).

Europa Press/Eduardo Parra
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La Fiscalía de Milán solicitó un año y ocho meses de cárcel para la influencer Chiara Ferragni, quien está acusada de estafa agravada por la venta y promoción de dulces navideños conocidos como el Caso Pandoro. La petición fue presentada por el juez Ilio Mannucci Pacini al fiscal Cristian Barilli.

Según el diario Corriere della Sera, la influencer asistió la mañana del 25 de septiembre a la audiencia junto a Fabio Maria Damato, quien fue su mano derecha, y Francesco Cannillo, el presidente de la empresa Ceralitalia. Para los hombres se solicitó una pena de un año y ocho meses de cárcel y un año de prisión, respectivamente.

"Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho de buena fe, ninguno de nosotros se ha lucrado", dijo Chiara en la sala.

El juicio inició el 4 de noviembre en el Tribunal de Milán y será el 19 de diciembre cuando se realice la segunda vista en donde la defensa de Ferragni solicitará la absolución de los acusados.

"El delito de estafa agravada al que la influencer se enfrenta puede suponer entre uno y cinco años de cárcel, dependiendo de cada caso específico. A la reducción de la pena total contribuyen las indemnizaciones ya pagadas -Chiara ya ha pagado cerca de los tres millones y medio de euros- y el hecho de no tener antecedentes penales previos. Para evitar el asalto de los fotógrafos, Ferragni ha acudido esta mañana antes de la hora de apertura de las oficinas judiciales, según publican los medios italianos. La sentencia se espera para mediados de enero", explica la revista ¡HOLA!.

Caso pandoro

El Caso Pandoro le ha costado a la influencer su reputación, pues todo empezó cuando promocionó la venta del Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni, en Navidad 2022 y los Huevos de Pascua Chiara Ferragni, en la Pascua del año 2021 y 2022, en alianza con la empresa Dolci Preziosi.

El famoso pandoro contaba con glaseado rosa inspirado en su marca.

El precio de venta creció de cuatro a nueve euros, pues se dijo que con la compra los clientes contribuían directamente a una causa benéfica. Sin embargo, tiempo después trascendió que Chiara ya había realizado una donación previa al hospital de una cifra establecida.

“La donación se hizo inmediatamente después de la firma del contrato. La cantidad de 50.000 euros era cierta y ajena a las ventas porque esperábamos que la maquinaria llegase al Hospital lo antes posible. En mis publicaciones siempre escribíamos que Chiara Ferragni y Balocco apoyan al Hospital, pero nunca que un porcentaje de las ventas iría destinado a la caridad”, dijo la empresaria en 2024 al Corriere della Sera, en la primera entrevista que concedió tras la polémica.

Ferragni alega que el problema se debió a un fallo de comunicación, y no una estafa a los clientes que adquirieron el producto.

Sin embargo, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCOM) calificó esta acción como fraudulenta, ya que la donación fue hecha antes de poner el producto a la venta.

Luego de la polémica, Chiara perdió contratos y patrocinios, se alejó del marketing digital en sus redes sociales y atravesó el divorcio del cantante Fedez.

