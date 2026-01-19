lunes 19  de  enero 2026
REALEZA

Fiscalía de Noruega presenta nuevos cargos contra el hijo de la princesa Mette-Marit

En total siete mujeres denunciaron haber sido víctimas de Marius Høiby, entre ellas una de sus exnovias, Nora Haukland y la artista Linni Meister

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby.&nbsp;

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 

Captura de pantalla/Youtube/Royal Fashion and History

OLSO.- El hijo mayor de Mette-Marit, la princesa heredera de Noruega, que será juzgado en febrero acusado de haber violado a cuatro mujeres, fue imputado por nuevos delitos, incluido uno relacionado con narcóticos, informó la fiscalía el lunes.

En el peor escándalo que ha salpicado a la familia real noruega, Marius Borg Høiby fue inculpado el 18 de agosto de 2025 por cuatro violaciones y otros 28 cargos, en particular por maltratos contra exparejas.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.
JUSTICIA

Confirman que exempleadas de Julio Iglesias declararán ante fiscalía española
28 Years Later: The Bone Temple nos muestra el lado más oscuro de los seres humanos.  video
CINE

Filme "28 Years Later: The Bone Temple". ¿Quiénes están enfermos?

El joven, de 29 años, es hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon.

En total siete mujeres denunciaron haber sido víctimas de Høiby, entre ellas una de sus exnovias, Nora Haukland y la artista Linni Meister.

Nuevos cargos

El fiscal Sturla Henriksbo señaló en un comunicado enviado a la AFP que el lunes se emitió una acusación adicional contra Høiby, que abarca seis cargos.

Uno de los cargos corresponde a un "grave delito de narcotráfico" relacionado con un incidente de 2020 "que involucró 3,5 kilos de marihuana". Hoiby admitió el delito, indicó Henriksbo.

La abogada de Høiby, Ellen Holager Andenaes, declaró a la agencia noruega NTB que su cliente "en una ocasión transportó marihuana de un punto A a un punto B sin ganar un solo céntimo".

Marius Borg Høiby no forma parte oficialmente de la Casa Real y, por lo tanto, no ejerce funciones oficiales.

Haakon y Mette Marit tienen dos hijos en común: la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Príncipe Harry expresa en lo que sufrió por prácticas ilegales de un tabloide

Brooklyn Beckham acusa a David y Victoria Beckham de intentar dañar su matrimonio

Muere el diseñador italiano Valentino a los 93 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
CONVERSACIONES

Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala tras la captura de pandilleros.
PANDILLAS VIOLENTAS

Guatemala declara "estado de sitio" por ola de motines en las cárceles; nueve policías muertos

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Política

Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los coches circulan durante una fuerte nevada en el centro de Nuuk, Groenlandia, el 19 de enero de 2026.
SEGURIDAD

EEUU sube el tono ante posible respuesta de UE tras amenaza de aranceles por Groenlandia

Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Política

Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"