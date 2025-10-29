miércoles 29  de  octubre 2025
FAMOSOS

Francisca Lachapel sorprende con cambio de estilo

Fue en 2022 cuando, en plena transmisión de Despierta América, Francisca cortó su cabello para dejar crecer sus rizos

La presentadora Francisca Lachapel.

La presentadora Francisca Lachapel.

Captura de pantalla/Instagram/@francisca
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Francisca ha sorprendido a sus seguidores con un breve cambio de estilo en su cabellera. Por primera vez en casi tres años, la modelo y presentadora lució en Despierta América un alisado.

“Mi curiosidad era conocer el largo de mi cabello y miren eso. Es lo más largo que lo recuerdo sin extensiones. La estilista que me hizo el blower es excelente, pero como nuestra prioridad es cuidar el rizo, lo tratamos suave en cuanto a calor, así que por esa razón empezó a buscar su forma natural”, dijo Francisca en redes sociales.

Lee además
Alicia Silverstone en una escena de Clueless (1995), que será proyectada en el festival GEMS con motivo de su 30 aniversario.
CINE

Arranca la 12ª edición del festival de cine GEMS
Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Travis Kelce celebra su touchdown número 100 con gesto a Taylor Swift

“Igual se seguía viendo lindo, pienso yo”, agregó.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Francisca (@francisca)

Francisca señaló que el objetivo es poder disfrutar del alisado durante toda esta semana. Sin embargo, destacó que no cree que se logre pues el sudor y la humedad afectan el proceso y los rizos reaparecen.

"Después de tanto trabajo, esfuerzo, estar metida en la secadora, estirarlo y todo quisiera sacarle provecho esta semana. Pero la cosa no pinta muy bien porque ya sudé y ellos empiezan a hacer así tan pronto les cae agua o le da un vaporcito o una humedad regresa el rizo”, señaló.

“Pero vamos a ver cómo nos va esta semana. Lo que sí quería era que vieran lo largo, lo sanito, lo hermoso que está y también lo maravilloso y el poder de la paciencia”, aseveró.

Reconciliación

Fue en 2022 cuando, en plena transmisión de Despierta América, Francisca cortó su cabello. “Uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello. El día de hoy me libero”, manifestó entonces.

“No me voy a hacer un cambio de look, no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Francisca (@francisca)

Desde entonces, la ganadora del reality Nuestra Belleza Latina ha lucido con orgullo su cabellera natural, en un momento en el que las mujeres de cabello rizado han hablado abiertamente sobre los procesos y cuidados para este tipo de textura capilar, rechazando los señalamientos y empoderando el estilo curly.

Temas
Te puede interesar

Festival de Cine de San Quintín, herramienta clave para reinserción de reclusos

Celebridades de Hollywood llenan gradas del Dodger Stadium

Aseguran que la relación de Katy Perry y Justin Trudeau es seria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
TRAGEDIA

El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Te puede interesar

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas