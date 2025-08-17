Fusión en su punto: la propuesta de Bonsai Sushi para Miami Spice

MIAMI.- Los residentes y visitantes de la Ciudad del Sol saben que en agosto y septiembre Miami tiene un sabor especial: Miami Spice, el festival gastronómico que invita a los mejores restaurantes de la ciudad a ofrecer menús de almuerzo y cena a precios fijos y accesibles, permitiendo a los comensales descubrir propuestas de alta cocina a un valor irresistible.
Este año, Bonsai Sushi Doral se suma a la celebración con un menú que es una verdadera carta de amor a la fusión japonesa y peruana, condimentada con el toque inigualable de Miami.
Un almuerzo para viajar sin pasaporte
El menú de almuerzo, a un costo de $35 dólares, arranca con tres opciones de entrante en la que los comensales pueden escoger entre el AG Picadito, salmón ahumado, aguacate, camarón crujiente y plátano dulce coronado con ceviche y quinua crocante; el Bacon Sake, que sorprende al combinar finas láminas de tocino con pistacho, salmón y un perfume de trufa. Y, finalmente, las Gyozas de Trufa y el Picanha Bao, que ofrecen un bocado jugoso y lleno de carácter.
En los platos principales, el viaje culinario continúa con joyas como el South Beach Roll, que mezcla salmón fresco, tataki de atún y mayonesa de yuzu, o el Tropical Roll, un rollo tempurizado sin arroz envuelto en plátano dulce y cubierto con ensalada “dynamite”. O, para quienes buscan sabores cálidos y cremosos, se suma a la oferta de plato principal el Risotto de Mariscos con salsa huancaína y el Curry de Pollo con leche de coco son paradas obligadas.
El final dulce viene con un toque goloso, dos opciones de postre: Donas con leche condensada y chocolate o un Cheesecake de Oreo tan suave como irresistible.
Una cena que seduce a todos los sentidos
Y para elevar la experiencia aún más, el menú de cena, ofrecido a un costo de $45 dólares, destaca por sus entradas como el Sake Temptation, donde el salmón ahumado envuelve un relleno ligeramente picante de camarón y pescado crujiente; el Tiradito de Hamachi y Trufa, delicado y aromático; o los jugosos baos, ya sea de costillas cortas o con un exótico tartar de atún al ponzu.
Entre los platos principales, el Shiraku Roll y el Acevichado Roll capturan la esencia de la fusión nikkei con toques cítricos y marinos, mientras que el Salmón Blanc y el Hibachi Mix son perfectos para quienes buscan proteína al grill con un toque gourmet.
Y el broche de oro llega con postres como el Cheesecake Tempura, crujiente por fuera y cremoso por dentro, o la Marquise de Nutella, un abrazo entre lo crocante y lo aterciopelado.
Una oferta que nos recuerda que Miami Spice no es solo una oportunidad para probar más por menos, sino una invitación a descubrir el alma culinaria de la ciudad. Si quieres vivir esta experiencia, reserva durante agosto y septiembre y prepárate para saborear lo mejor de tres mundos… en un solo menú.
Para saber más del lugar, visite el perfil en Instagram @bonsaisushius.