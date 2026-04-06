Gigi Hadid rompe el silencio tras ser mencionada en archivos de Epstein

La modelo estadounidense Gigi Hadid llega a la Met Gala 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York.

MIAMI.- Gigi Hadid se pronuncia sobre haber sido mencionada junto a su hermana Bella Hadid en los archivos de Epstein. En un intercambio de correos electrónicos de 2015 entre Jeffrey Epstein y una persona cuya identidad se censuró, una persona anónima preguntó al fallecido financiero cómo las hermanas llegaron a ser modelos y a ganar tanto dinero.

Tras la respuesta de Epstein, la persona sugirió que su padre había pagado a la agencia. "No, porque siguen instrucciones, así de simple", respondió.

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Tras la publicación del correo electrónico, una usuaria de redes sociales comentó en una de las publicaciones de Gigi en Instagram admitiendo que había dejado de seguir a la modelo debido a su silencio sobre su mención en los archivos.

En julio de 2019, Epstein fue arrestado y acusado de un cargo de trata sexual de menores y un cargo de conspiración para participar en la trata sexual de menores. Tan solo unas semanas después, el 10 de agosto, el desacreditado financiero y delincuente sexual registrado se suicidó en su celda mientras esperaba juicio por cargos federales de conspiración y trata sexual.

Respuesta

En una respuesta, posteriormente eliminada, a un comentario en su perfil de Instagram, Gigi explicó por qué no había comentado inicialmente sobre su inclusión en los archivos de Epstein.

“Es horrible leer que alguien a quien no conozco hable así de mí. Especialmente en este contexto (...) No comenté porque no quiero restarle importancia a las historias de las verdaderas víctimas, pero tu comentario me hizo darme cuenta de que tal vez no está claro, y es importante que lo sepas”.

“Que mi nombre aparezca en esos archivos, creo que tenía entre 20 y 21 años cuando escribió ese correo electrónico, es perturbador. Y quiero dejar claro que nunca he tenido ninguna relación con ese ser humano repugnante”, agregó la supermodelo.

Reconociendo que creció en un entorno "privilegiado", Gigi añadió que sus padres, Mohamed Hadid y Yolanda Hadid, la protegieron y le enseñaron el valor del trabajo duro.