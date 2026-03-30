Gilberto Gil cierra última gira de su carrera con concierto en Sao Paulo

El músico y compositor brasileño Gilberto Gil se presenta en su gira 'Gil Tempo Rei Last' en el estadio Allianz Parque de São Paulo, Brasil, el 28 de marzo de 2026.

SAO PAULO.- Ídolo y sabio de la música popular brasileña, Gilberto Gil cerró este sábado la que fue anunciada como su "última gira " con un show sin nostalgias en Sao Paulo, rodeado de sus hijos y nietos músicos. El artista de 83 años dio tres horas de espectáculo ante 50.000 personas en el estadio del Palmeiras.

Este show, un clima de fiesta y celebración de su carrera, cerró la gira Tempo Rei, que lo llevó en el último año a una decena de ciudades brasileñas y que se presentó como la última de Gil.

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Pionero del movimiento cultural Tropicalista, el músico tiene previsto seguir presentándose en shows menos masivos y más esporádicos.

Con 15 instrumentistas en escena, Gil hizo vibrar a los fanáticos con clásicos como Palco, Vamos fugir, Andar com fé y Aquele abraço.

De camisa blanca, pantalón rojo y sandalias, presentó en el escenario a varios miembros de su numerosa familia repleta de músicos, entre ellos hijos, nietos y hasta bisnietas.

Emocionado pero sonriente, pronunció unas palabras para su hija Preta Gil, fallecida hace menos de un año y a quien le dedicó esta gira.

Una de las perlas del show fue A paz, que interpretó junto a sus nietos Flor y Bento Gil, de 16 y 22 años, y que terminó entonando mientras hacía un gesto de dedos en V como señal de paz.

Uno de sus coetáneos del panteón de la música brasileña salió en el show a través de las pantallas. Chico Buarque apareció para contar la historia de Cálice, una canción sobre la censura dictatorial.

Trayectoria

Gil revolucionó la música de Brasil durante la dictadura militar (1964-1985) como pionero —junto a Caetano Veloso y Torcuato Neto, entre otros— del movimiento "Tropicalismo", que fusionó ritmos como el samba y el bossa nova con el rock y el pop.

Décadas después tuvo una incursión en la política, como ministro de Cultura (2003-2008) durante los dos primeros gobiernos del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Con la voz entera y la destreza guitarrística de siempre, Gil mostró este sábado toda su vigencia y el talento que alguna vez llevó a su amigo Veloso a calificarlo como el "verdadero músico" brasileño de su generación.

FUENTE: AFP