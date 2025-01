Globos de Oro 2025: Todo lo que debes saber sobre la ceremonia

Este año, las nominaciones de la octogésima segunda edición de la premiación las lidera el filme Emilia Pérez del director francés Jacques Audiard; mientras que la serie The Bear vuelve a encabezar las menciones de televisión.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS te presenta los datos que debes conocer antes de la gala de los Globos de Oro.

¿Cuándo y dónde será la ceremonia?

Los Globos de Oro se llevarán a cabo el domingo 5 de enero desde el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

¿Por dónde se podrán ver?

En 2023, los organizadores de la premiación informaron que se llegó a un acuerdo de transmisión de cinco años con una cadena estadounidense CBS.

Asimismo, se informó que también se transmitirá la ceremonia a través de la plataforma de streaming Paramount+.

¿Quién será la anfitriona de la noche?

Este año, la comediante y actriz Nikki Glaser será la encargada de amenizar la ceremonia.

"Glaser se ha hecho un nombre como una aguda y divertida comediante, especialmente en los roasts, incluyendo recientemente a Tom Brady, a quien criticó por su complicada vida amorosa y por apoyar —una vez— a las criptomonedas. Recibió una nominación al Emmy por su último especial, Someday You’ll Die de HBO, que trató temas desde ofrecer pagar los abortos de sus amigas hasta sus hábitos pornográficos más oscuros", reseñó Los Ángeles Times.

En una entrevista, Glaser aseguró que Tina Fey, Amy Poehler y Ricky Gervais son algunos de las figuras que inspiran su carrera.

¿Quiénes serán los presentadores?

Entre las estrellas que tendrán la responsabilidad de presentar las categorías a premiar se encuentran: Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Aulii Cravalho, Awkwafina, Brandi Carlile, Catherine O’Hara, Colin Farrell, Colman Domingo, Demi Moore, Dwayne Johnson, Édgar Ramírez, Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Kate Hudson, Kathy Bates, Ke Huy Quan, Kerry Washington, Margaret Qualley, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Michelle Yeoh, Miles Teller, Mindy Kaling, Morris Chestnut, Nate Bargatze, Nicolas Cage, Rachel Brosnahan, Rob McElhenney, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Seth Rogen, Sharon Stone, Vin Diesel, Viola Davis y Zoë Kravitz.

¿Quién recibirá el premio Cecil B. DeMille?

Viola Davis será honrada con el Premio Cecil B. DeMille por su trayectoria artística.

¿Quién recibe el premio Carol Burnett?

Ted Danson fue seleccionado por los organizadores como el actor que será homenajearlo con el Premio Carol Burnett por su trayectoria televisiva.

Danson, ganador de tres Globos, ha sido una figura destacada en la televisión y ha protagonizado importantes títulos como Cheers, The Good Place, Mr. Mayor, Fargo, CSI y CSI: Cyber, Damages y Becker. Actualmente protagoniza A Man on the Inside de Netflix.

Nominados

Este año, Emilia Pérez lidera la lista de nominaciones. El musical Wicked, el thriller papal Conclave y la épica posguerra The Brutalist, también figuran entre los filmes que aspiran a llevarse una estatuilla.

Por su parte, Denzel Washington tiene 11 nominaciones, convirtiéndose en el intérprete afroamericano con más menciones en esta premiación.

Igualmente, este 2025 hay 26 nominados por primera vez, entre ellos destacan Ariana Grande, Dakota Fanning, Glaser, Seth Meyers, Zoe Saldaña y Pamela Anderson.

Conoce la lista completa de nominados aquí.