martes 30  de  junio 2026
CINE

Guillermo del Toro se une a Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

Esta junta asegura que el museo pueda mantenerse de forma estable a largo plazo, tanto financiera como organizativamente, y garantiza su transparencia

El director mexicano Guillermo del Toro. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

El director mexicano Guillermo del Toro. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

AFP/Frédéric J. Brown

LOS ÁNGELES.- El director mexicano de cine Guillermo del Toro, el productor de Broadway John Gore y la productora de cine Gale Anne Hurd fueron elegidos por el Museo de la Academia de Hollywood como parte de su Junta Directiva, anunció este martes la institución en un comunicado.

"Sus diversas perspectivas ayudarán a seguir expandiendo el impacto del museo en todo el mundo", expresó Amy Homma, directora y presidenta del museo en un comunicado.

Lee además
Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
FAMOSOS

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri asisten juntos a Wimbledon
Academia Latina de la Grabación anuncia a los artistas que recibirán premios especiales. 
MÚSICA

Pancho Cespedes entre los artistas que recibiran premios especiales en los Latin Grammy

Los mandatos de los tres nuevos miembros entrarán en vigor el 1 de julio.

De acuerdo con el escrito, la junta asegura que el museo pueda mantenerse de forma estable a largo plazo, tanto financiera como organizativamente, y garantiza su transparencia ante el público.

Miembro de la Junta de Gobernadores

Del Toro, quien cuenta con tres premios Óscar, ha aumentado su participación en la Academia este año. A mediados de junio la institución más reputada del cine anunció que el mexicano fue elegido por primera vez como miembro de la Junta de Gobernadores, en la rama de directores.

Gore es un galardonado productor y empresario del entretenimiento cuyo trabajo abarca teatro, cine y televisión. Ha recibido el mayor número de premios Tony de la historia (27), así como dos premios Emmy, y junto a su productora ha presentado éxitos teatrales como Wicked o Hamilton.

Por su parte, Hurd ha producido las películas nominadas y ganadoras del premio de la Academia Aliens (1986), The Abyss (1989), Armageddon (1998), entre otras.

En televisión, Hurd es productora ejecutiva de la exitosa serie The Walking Dead y su universo expandido.

Actualmente el museo tiene activas exposiciones como Marilyn Monroe: Hollywood Icon, Jaws: The Exhibition o Studio Ghibli's PONYO, entre otras.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Reina Letizia promueve el envío de ayuda humanitaria a Venezuela

Expríncipe Andrés hace primera aparición pública desde arresto

Blake Lively exige a Justin Baldoni el pago de honorarios legales tras demanda

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Giménez y Rick Scott responsabilizaron a Diosdado Cabello de interferir en la llegada de brigadas internacionales, mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas por la tragedia.
DESDE FLORIDA

Carlos Giménez y Rick Scott acusan a Diosdado Cabello de obstaculizar la ayuda internacional tras el terremoto

41 expertos voluntarios provenientes de Alemania y Austria no pudieron viajar a Venezuela (AFP)
DOBLETE SÍSMICO

Niegan entrada a Venezuela a equipos de rescate de Alemania y Austria

Miembros del equipo de búsqueda y rescate USAR de Chile permanecen sobre los escombros de edificios dañados en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, tras los devastadores terremotos.  
RÉGIMEN EN VENEZUELA

Rescatistas de Chile denuncian hostigamiento militar durante labores de búsqueda en La Guaira

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 
CONFLICTO

Trump señala que Irán solicitó una reunión en Catar para este martes

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D.C.
EEUU

Trump exige al Congreso legislar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Electores ejercen su derecho en un recinto electoral en Florida.
SENTENCIA

Corte Suprema de EEUU elimina límite a gastos de campaña electoral

Roxanabel Medina Leon, de 31 años.
ABANDONO

Niño de 11 años salió a buscar a su madre para poder comer; termina arrestada en Doral

Al 27 de junio, la OMS logró recopilar informes de la situación de 21 centros de salud repartidos entre Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. (AFP)
CRISIS SANITARIA

La OMS teme el brote de enfermedades tras el doble terremoto en Venezuela

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
DICTAMEN

Corte Suprema de EEUU rechaza restringir derecho a ciudadanía por nacimiento