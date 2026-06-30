martes 30  de  junio 2026
MÚSICA

Pancho Cespedes entre los artistas que recibiran premios especiales en los Latin Grammy

El anuncio llega semanas después de que se diera a conocer que Daddy Yankee ha sido nombrado Persona del Año en Latin Grammy 2026

Academia Latina de la Grabación anuncia a los artistas que recibirán premios especiales.&nbsp;

Academia Latina de la Grabación anuncia a los artistas que recibirán premios especiales. 

Captura de pantalla/Instagram/@latingrammy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Academia Latina de la Grabación anunció a los artistas que este año serán honrados con los Premios Especiales. Fue mediante un comunicado en redes que Manuel Abud, CEO de la Academia, hizo público los nombres de los agasajados.

Se trata de Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta, quienes recibirán el Premio a la Excelencia Musical; mientras que Omar Alfanno tendrá el Premio del Consejo Directivo.

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"Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical", reza el texto compartido.

El anuncio llega semanas después de que se diera a conocer que Daddy Yankee ha sido nombrado Persona del Año en Latin Grammy 2026.

Premios especiales

El Premio a la Excelencia Musical es entregado por la Academia a aquellos artistas que durante su trayectoria han realizado contribuciones a la música latina y a sus comunidades.

El Premio del Consejo Directivo reconoce a personas que han realizado aportes a la música latinoamericana y no necesariamente deben ser a través de interpretaciones.

Ambos galardones son otorgados por votación del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación.

La ceremonia de entrega de Premios Especiales se llevará a cabo el 9 de noviembre, durante la Semana Latin Grammy en Las Vegas.

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