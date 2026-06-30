Pancho Cespedes entre los artistas que recibiran premios especiales en los Latin Grammy

Academia Latina de la Grabación anuncia a los artistas que recibirán premios especiales.

MIAMI.- La Academia Latina de la Grabación anunció a los artistas que este año serán honrados con los Premios Especiales . Fue mediante un comunicado en redes que Manuel Abud, CEO de la Academia, hizo público los nombres de los agasajados.

Se trata de Alaska, Francisco Céspedes , Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta, quienes recibirán el Premio a la Excelencia Musical; mientras que Omar Alfanno tendrá el Premio del Consejo Directivo.

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"Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical", reza el texto compartido.

El anuncio llega semanas después de que se diera a conocer que Daddy Yankee ha sido nombrado Persona del Año en Latin Grammy 2026.

Premios especiales

El Premio a la Excelencia Musical es entregado por la Academia a aquellos artistas que durante su trayectoria han realizado contribuciones a la música latina y a sus comunidades.

El Premio del Consejo Directivo reconoce a personas que han realizado aportes a la música latinoamericana y no necesariamente deben ser a través de interpretaciones.

Ambos galardones son otorgados por votación del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación.

La ceremonia de entrega de Premios Especiales se llevará a cabo el 9 de noviembre, durante la Semana Latin Grammy en Las Vegas.