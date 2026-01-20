Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

MIAMI.- Hailey Bieber no niega a quién se parece físicamente su hijo, Jack Blues. Recientemente, la modelo compartió una fotografía del pequeño de un año y cuatro meses, junto a su esposo el cantante Justin Bieber .

En la instantánea, se ve a Bieber sosteniendo al pequeño, quien da la espalda a la cámara y se aprecia su cabellera rubia. Ante esto, la empresaria y fundadora de la marca de maquillaje Rhode aseveró que el niño se parece físicamente a su esposo.

"Igual que papá", escribió Hailey en la descripción.

Justin Bieber y Jack Blues Justin Bieber sostiene a su hijo Jack Blues. Captura de pantalla/Instagram/@haileybieber

Desde el nacimiento de Jack, tanto Justin como Hailey han compartido imágenes del bebé. Incluso, el pequeño fue parte de la portada del último álbum del cantante canadiense.

Con la llegada del año nuevo, Hailey compartió en la red social una serie de fotografías de la familia, en donde destaca el pequeño Jack Blues, quien llegó a sus vidas en agosto de 2024.

Si bien a la pareja le gusta publicar en redes fotos de los momentos íntimos, han sido cuidadosos con mostrar el rostro del bebé.