viernes 8  de  mayo 2026
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Inducen coma a la cantante Bonnie Tyler tras operación en Portugal

La cantante fue ingresada el miércoles en un hospital de Faro, en el sur de Portugal, para someterse a una "operación intestinal de urgencia"

La cantante británica Gaynor Sullivan, también conocida como Bonnie Tyler, posa con su medalla tras ser nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor el 1 de febrero de 2023.

La cantante británica Gaynor Sullivan, también conocida como Bonnie Tyler, posa con su medalla tras ser nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor el 1 de febrero de 2023.

AFP / Andrew Matthews

LONDRES.- La cantante británica Bonnie Tyler, estrella de los años 80, conocida por su éxito Total Eclipse of the Heart, fue puesta el jueves en coma inducido, tras someterse a una operación intestinal de urgencia en Portugal, indicó el viernes su agente.

"Los médicos de Bonnie la han colocado en coma inducido para favorecer su recuperación. Les pedimos que respeten su privacidad en estos momentos difíciles", señaló su portavoz, Judd Lander, en una declaración transmitida a la AFP.

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La cantante, que dentro de un mes cumplirá 75 años, fue ingresada el miércoles en un hospital de Faro, en el sur de Portugal, donde posee una residencia secundaria, para someterse a una "operación intestinal de urgencia".

Su entorno había anunciado inicialmente que la intervención se había "desarrollado bien", y que la artista estaba "en convalecencia", sin dar más detalles sobre su estado de salud.

Trayectoria artística

La cantante debía comenzar el 22 de mayo una gira que la llevaría a Alemania, Austria y Reino Unido.

El nombre real de la cantante es Gaynor Hopkins y nació en Gales.

La artista saltó a la fama a finales de los años 70 con el éxito It's a Heartache, antes de convertirse en una de las grandes figuras de los 80 gracias a temas como Total Eclipse of the Heart (1983) y Holding Out for a Hero (1984).

Conocida por su voz ronca y su melena rubia, Bonnie Tyler representó a su país en el festival de Eurovision en 2013 con la canción Believe in Me. Terminó en el decimonoveno puesto.

El rey Carlos III distinguió en 2023 a Bonnie Tyler como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música.

FUENTE: AFP

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