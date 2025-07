Hailey Bieber responde a rumores de brujería para enamorar a Justin Bieber

Durante una reciente dinámica con Vogue titulada What’s in My Bag?, la modelo y empresaria mostró algunos de los objetos que lleva en su bolso. Entre ellos, destacó una pequeña botella negra que describió con tono irónico como una poción mágica que le entregó una bruja cuando tenía 12 años, con el supuesto fin de conquistar a un cantante canadiense.

Aunque claramente fue una broma, sus palabras no pasaron desapercibidas y desataron una nueva ola de reacciones en redes sociales. “Una bruja me la dio y me dijo: ‘Algún día vas a necesitar esto para un chico canadiense que canta’”, dijo Hailey mientras mostraba el frasco, lanzando una mirada cómplice a la cámara.

El comentario fue interpretado como una respuesta directa a las teorías conspirativas que han circulado desde hace meses en internet, donde algunos seguidores de Justin y de Selena Gomez han acusado a Hailey de usar rituales esotéricos para separarlos y quedarse con el cantante. Aunque nunca se presentaron pruebas, estos rumores han ganado fuerza en TikTok y otras plataformas, generando incluso llamados al boicot contra la marca de belleza de Hailey.

Otras cosas que mostró

La esposa del intérprete de Peaches también mostró en el video varios teléfonos móviles, entre risas, asegurando que los utiliza para hacer stalking, navegar en redes de forma anónima y ver qué dicen de mí. La estrategia parece apuntar a una desactivación inteligente de las críticas, utilizando el humor como forma de tomar el control del relato.

A pesar del tono liviano del video, algunas fuentes cercanas a la modelo han calificado los rumores de ridículos y completamente falsos, y no descartan que el equipo legal de Hailey tome acciones contra quienes han promovido acusaciones de brujería o manipulación sin fundamento.

De esta forma, Hailey Bieber demuestra una vez más que prefiere enfrentar la polémica con ironía antes que con confrontación directa, desafiando las narrativas virales que han intentado empañar su relación con Justin.