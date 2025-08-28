Hallan en un aviso inmobiliario en Argentina pintura robada por los nazis

La pintura "Retrato de una dama", del italiano Giuseppe Ghislandi, aparece en Argentina, en una propiedad vinculada a la familia del líder nazi Friedrich Kadgien.

BUENOS AIRES.- Una pintura antigua supuestamente robada durante el régimen nazi fue detectada en fotos publicadas por una inmobiliaria en Argentina, y ahora la justicia busca dar con la obra desaparecida desde hace más de ocho décadas.

La pintura fue identificada por el diario neerlandés AD a través de una fotografía tomada en una casa en venta en Mar del Plata, ciudad balnearia 400 km al sur de Buenos Aires.

La obra, cuya autenticidad no se puede comprobar hasta que no sea recuperada, sería Retrato de una dama, del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que perteneció al coleccionista judío neerlandés Jacques Goudstikker.

La propiedad está vinculada a la familia de Friedrich Kadgien, conocido en su época como el "mago de las finanzas" de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La foto de la sala de estar, publicada en el aviso de venta de la casa por la inmobiliaria Robles Casas & Campos, mostraba la que parece ser la pintura robada colgada arriba de un sofá verde.

Investigación

Tras la publicación del hallazgo por parte del diario neerlandés AD el lunes, el fiscal federal Carlos Martínez ordenó un allanamiento el martes en la residencia, aunque el lienzo de Ghislandi ya no estaba.

"No está el cuadro, solo se secuestró una carabina y un revólver calibre 32", dijo el fiscal a la prensa en el lugar.

El aviso de venta fue retirado de la página y la inmobiliaria no ha respondido consultas de AFP.

En la búsqueda de la obra intervienen Interpol y la policía federal argentina. Se cree que fue retirada tras la difusión de las fotos.

"Tristemente los procedimientos que se realizaron ayer fueron con resultado negativo, por ahora sigue la investigación en curso", dijo a la AFP una fuente vinculada al caso que pidió no ser identificada.

Recuperación del patrimonio

Patricia Kadgien, heredera de la propiedad, no ha sido acusada formalmente, aunque su abogado Carlos Murias informó al diario local La Capital de Mar del Plata que ella y su marido tienen previsto quedar a disposición de la Justicia.

De su lado, los herederos del coleccionista neerlandés están determinados a recuperar el cuadro que figura en una lista internacional de obras de arte desaparecidas.

"Mi búsqueda de las obras de arte de mi suegro, Jacques Goudstikker, comenzó a finales de los años 1990 y no la he abandonado hasta el día de hoy", dijo su nuera Marei von Saher, de 81, al diario AD.

La agencia del patrimonio cultural de los Países Bajos, dedicada a la identificación, seguimiento y restitución de bienes culturales robados por los nazis, muestra el cuadro como desaparecido en su sitio web. Aparentemente, se trata del mismo que apareció en la página inmobiliaria.

FUENTE: AFP