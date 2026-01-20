martes 20  de  enero 2026
Harry Styles anuncia fecha de lanzamiento del sencillo "Aperture"

El anuncio del sencillo llega una semana después de que Harry Styles confirmara el lanzamiento de su cuarto disco y presentó la portada del álbum en redes sociales

El cantante británico Harry Styles posa en la alfombra roja a su llegada a los BRIT Awards 2023 en Londres el 11 de febrero de 2023.

AFP/Isabel Infantes

AFP/Isabel Infantes
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los seguidores de Harry Styles siguen recibiendo buenas noticias por parte del cantante. Tras anunciar el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio: Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el intérprete británico compartió la fecha en la que verá luz el primer sencillo.

A través de Instagram, reveló que la canción titulada Aperture llegará a las plataformas musicales el jueves 22 de enero. La publicación es una fotografía de Styles en la que se le puede apreciar celebrando en un estudio de grabación.

Disco

Desde principios de enero, el cantante creó una campaña de intriga y utilizó la web WeBelongTogether.co para promover información del nuevo álbum. La plataforma fue actualizada este 20 de junio con la noticia del lanzamiento del sencillo, mostrando una foto del cantante rodeado de otras personas en un parque, todos sentados mientras pintan en lienzos.

En el centro de todos yace un reloj con ambas manecillas apuntando a 'Disco', que aparece en la posición de las 9 en punto. Según Billboard, esto insinúa que la canción será un tema disco-dance.

El anuncio del sencillo llega una semana después de que Harry Styles confirmara el lanzamiento de su cuarto disco y presentó la portada del álbum en redes sociales.

