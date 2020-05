Harry y Meghan celebran aniversario alejados de la corona

De esta manera, el pasado 19 de mayo de 2018 la capilla San Jorge -en la localidad de Windsor- y millones de espectadores fueron testigos del "sí quiero" entre Meghan Markle y el Príncipe Harry. Enlace que se posicionó con récord de audiencia en diferentes cadenas de televisión y que contó con una cobertura de casi 5.000 periodistas y 80 medios de comunicación internacionales.

Un "sí quiero" entre polémica

Sin duda alguna el matrimonio de los duques de Sussex ha estado marcado por la polémica: conflictos entre Meghan y su padre, Thomas Markle, días antes de su matrimonio; romper puentes con los cuatro grandes tabloides británicos, colosos de la prensa británica; y el gran detonante en enero de este año cuando sacudieron a la monarquía británica al anunciar repentinamente querían abandonar las obligaciones que implica ser miembro de la realeza.

Esta decisión representó una de las rupturas más grande de la monarquía, que lo que Harry y Meghan habían imaginado cuando anunciaron en Instagram que planeaban “distanciarse” de sus deberes reales.

“La decisión que tomé para mi esposa y para mí de distanciarme no la tomé a la ligera”, sostuvo. “Fueron muchos meses de charlas después de muchos años de retos. Y sé que no siempre lo he hecho bien, pero en este caso, realmente no había otra opción”, dijo Harry ante la ruptura con la corona.

Meghan y Harry.jpg En esta foto de archivo tomada el cinco de marzo de 2020, el príncipe Harry, el duque de Sussex (R) y Meghan Markle, la duquesa de Sussex, de Gran Bretaña, abandonan los premios Endeavour Fund Awards en la Mansion House de Londres. AFP/Justin Tallis

Tras este anuncio, el matrimonio decidió trasladarse a Canadá, país que Meghan conoce bien por haber residido allí mientras rodaba "Suits".

Luego, los duques se instalaron en California, lugar donde vive la madre de la actriz y en donde Meghan tiene una amplia agenda de contactos que le permitieron, por ejemplo, poner la voz a un documental de Disney sobre animales.

La llegada de Archie

Un año después de su matrimonio, Harry y Meghan se convierten en padres de Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Y que recientemente, el pasado seis de mayo, celebró su primer año junto a sus padres, pero alejado de su familia real.

Harry de Inglaterra y Meghan Markle AP 3 Foto del 8 de mayo de 2019. El príncipe Harry y su esposa Meghan. AP/Dominic Lipinski

De esta manera, los duques de Sussex hoy celebran su segundo aniversario de matrimonio, que sin duda alguna ha tenido que lidiar con la corona de la polémica.