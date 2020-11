Hermano de Lady Di, molesto por investigación de la BBC

La entrevista, vista por 22,8 millones de británicos, cayó como una bomba: la princesa, que murió dos años después en un accidente de coche en París, dijo que había "tres personas" en su matrimonio, refiriéndose a la relación de Carlos con Camila Parker Bowles. Al mismo tiempo, admitió tener ella misma una aventura.

Veinticinco años después, el hermano de la princesa, el conde Charles Spencer, acusó a su autor, el periodista Martin Bashir, de haber falsificado documentos para obtenerla, concretamente estados de cuenta bancarios -que resultaron ser falsos- para probar que los servicios de seguridad pagaban a dos personas para espiar a su hermana.

"Si no hubiera visto esos estados de cuenta, jamás habría presentado a Bashir a mi hermana", dijo Spencer en una carta a la BBC, denunciando métodos "deshonestos".

La investigación examinará la conducta de Bashir, al que esta exclusiva propulsó a nivel internacional, y examinará los "supuestos registros bancarios".

También estudiará de cerca lo que la BBC sabía y si la institución protegió a su periodista a sabiendas.

El miércoles, el príncipe Guillermo, hijo de Diana, recibió con satisfacción el inicio de una investigación y dijo que era "un paso en la dirección correcta".

Diana y el príncipe Carlos se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996. El príncipe, heredero de la corona, se casó con Camilla en una discreta ceremonia civil en 2005.

