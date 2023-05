Hija de Luis Miguel anuncia su compromiso

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, llega a The Panthere De Cartier Party en Los Ángeles el 5 de mayo de 2017.

Tras dar a conocer la grata noticia, las reacciones no se hicieron esperar y diversas personalidades expresaron sus felicitaciones, entre ellas Stephanie Salas, madre de Michelle.

"Hija mía, nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa. Enhorabuena, mi amor. Viva el amor. Felicidades @michellesalasb y @danilodiazgranados", acotó la expareja de Luis Miguel.

"Tortolitos para siempre", comentó la diseñadora de moda Clarissa Egaña.

"Los amo", dijo la actriz Sylvia Pasquel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ss (@michellesalasb)

De acuerdo con información reseñada en People en Español, Danilo Díaz es un empresario venezolano radicado en Estados Unidos donde hace vida en el sector del lujo con su empresa Toys for boys. "Dedicada a la distribución de bienes como automóviles o joyas. Y aunque mantiene una relación con Salas desde 2016, ha permanecido alejado de los reflectores y no es asiduo a los eventos y alfombras que su futura esposa frecuenta", detalló la revista.

"Es un gran momento sentimental para toda la familia, con su padre Luis Miguel en una sólida relación con la empresaria española Paloma Cuevas, a quien Salas ya conoce y apoya, y por otro lado su madre, Stephanie Salas, quien sale y disfruta de la vida junto a Humberto Zurita desde hace unos meses. ¿Será qué alguno de ellos también se decide a pasar por el altar?", agregó el medio.

FUENTE: REDACCIÓN