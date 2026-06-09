martes 9  de  junio 2026
CONTROVERSIA

Hijo de Rob Reiner solicita acceso a fondo fiduciario para contratar un abogado

El documento señala que la pareja dispuso en vida de un fondo para el beneficio individual de cada uno de sus hijos, entre ellos Nick

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.&nbsp;

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California. 

AGP/Michael Buckner/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Nick Reiner, hijo y presunto asesino del cineasta Rob Reiner y la productora Michele Singer Reiner, presentó ante un tribunal de California una solicitud para tener acceso a un fondo fiduciario establecido a su nombre con el fin de poder contratar a un abogado.

"Nick amaba a sus padres y está devastado por su muerte", reza la solicitud de sucesión testamentaria presentada el lunes 8 de junio y obtenida por la revista People.

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"Pero los hechos sobre lo que les sucedió o no les sucedió no son el tema central de este litigio sobre el fideicomiso", agrega.

Solicitud

El documento señala que la pareja dispuso en vida de un fondo para el beneficio individual de cada uno de sus hijos, entre ellos Nick. Según lo establecido, a partir de los 30 años Nick podía hacer uso de la mitad del fideicomiso, mientras que la otra parte podría obtenerla al cumplir 35.

Nick tiene 32 años.

En la solicitud, el hombre señala que no recibió el monto establecido ni se le ha informado del monto total del beneficio que le dieron sus padres, pero que estima asciende a los 1,5 millones de dólares.

"La petición alega que 'meses de repetidas consultas' al actual administrador fiduciario han 'ofrecido una serie cambiante de excusas y justificaciones', incluyendo 'preocupaciones infundadas sobre la supuesta competencia de Nick para 'administrar un fideicomiso'", reseña People.

En la querella, se exige que se le permita a Nick tener acceso a la mitad del pago del fideicomiso para que pueda cubrir los gastos legales y financiar su cuenta de la tienda de la prisión, con el objetivo de adquirir artículos de higiene y primera necesidad.

Incapacidad

Trascendió que el fideicomiso es irrevocable, por lo que el fiduciario no está autorizado a retener fondos a un beneficiario que se considere incapaz, solo puede modificar la forma de distribución a un beneficiario incapaz.

"Estas distribuciones no son discrecionales. El fideicomiso no autoriza al fiduciario a condicionar estos puntos de distribución a ninguna valoración subjetiva por parte del fiduciario sobre el uso que Nick pretende dar a esos fondos", señala el documento.

"No existe ninguna declaración judicial que determine la incapacidad de Nick, ni se ha determinado su falta de capacidad mediante la declaración escrita de dos médicos titulados", asevera.

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