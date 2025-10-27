lunes 27  de  octubre 2025
Rosalía estrena "Berghain", primer sencillo de su nuevo álbum

El título de la canción hace referencia a un famoso club tecno berlinés, inaugurado en 2004 y considerado un referente de la música electrónica

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 

AFP/Cristina Quicler
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras el anuncio de su cuarto álbum de estudio, LUX, la cantante española Rosalía lanzó su nuevo sencillo Berghain, con la colaboración de Björk e Yves Tumor. A principios de mes, publicó dos imágenes en su cuenta de Substack con una partitura manuscrita escaneada y un título en mayúsculas: BERGHAIN.

Se trata de su primer lanzamiento desde Motomami en 2022.

De acuerdo con el portal Just Jared, el título de la canción hace referencia a un famoso club tecno berlinés, inaugurado en 2004, ubicado en una antigua central eléctrica entre Kreuzberg y Friedrichshain. Con los años, se ha convertido en un referente de la escena club o electrónica.

En el video musical que acompaña al tema, una orquesta completa vestida de negro sigue a Rosalía por las calles de Varsovia, Polonia, donde se filmó. Dirigida por Nicolás Méndez, la pieza fue producida por CANADA, una productora con sede en Barcelona que ha trabajado en muchos de sus videos anteriores.

La estrella catalana combina voces en español e inglés a lo largo de la canción, con un fondo de música clásica y ocasionales toques modernos.

Embed

Letra y significado

La canción comienza en alemán con un verso que traducido al castellano reza: "Su miedo es mi miedo/Su ira es mi ira/su amor es mi amor/Su sangre es mi sangre".

Otra de las barras del tema habla sobre "intervención divina", evocando los temas religiosos que serán parte integral del proyecto discográfico, cuya portada muestra a la cantante vestida de monja.

El deseo y la sensualidad son dos sentimientos que también están presentes en la canción.

LUX, cuarto álbum de la catalana, contará con numerosas colaboraciones, incluyendo algunas que regresan, como la de Björk, quien ya colaboró con Rosalía en 2023 en la canción Oral.

Su lanzamiento está pautado para el 7 de noviembre.

