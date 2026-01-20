Hilary Duff regresa a los escenarios tras 11 años de ausencia

Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Hilary Duff regresó al escenario y ofreció una interpretación soñada por los fans de Lizzie McGuire. En su primer concierto desde 2015, la cantante interpretó en vivo su éxito What Dreams Are Made Of, según informó la revista Rolling Stone. La presentación se realizó el lunes 19 de enero en el O2 Shepherd's Bush Empire de Londres.

La canción forma parte de la banda sonora de la película de Lizzie McGuire (2003).

Esta actuación se produce antes del lanzamiento de su álbum luck...or something, que se espera para el 2 de febrero. Su primer sencillo, Mature, se lanzó el 6 de noviembre, y el segundo, Roommates, el 16 de enero.

La cantante y actriz lanzó este último sencillo junto con un video musical en el que luce empapada bajo la lluvia, un guiño al video de su éxito de 2003 Come Clean, canción que también interpretó durante el concierto del lunes.

Gira

El repertorio de la noche fue un recorrido por la carrera de Duff, incluyendo clásicos como Wake Up y So Yesterday, transportando. También interpretó dos temas inéditos de su próximo álbum: Weather for Tennis y Future Trippin.

Uno de los momentos más memorables de la noche se produjo cuando la cantante invitó a tres fans al escenario para unirse a ella en el baile With Love, un guiño a su actuación en el programa TODAY de 2011, que recientemente se ha viralizado en redes sociales.

La agotada presentación fue la primera parada de una serie de conciertos íntimos como parte de la minigira Small Rooms, Big Nerves, el regreso de la exestrella Disney a los escenarios en una década.

“Estoy emocionadísima de volver a subirme a un escenario. Tengo canciones nuevas que estoy deseando compartir con ustedes y, por supuesto, algunos de los clásicos que podemos cantar a todo pulmón. ¡Ha pasado mucho tiempo y los he extrañado! ¡A crear recuerdos inolvidables!”, expresó la actriz durante el anuncio en noviembre.

La próxima parada de la gira será Toronto el 24 de enero, seguida de Brooklyn y Los Ángeles.