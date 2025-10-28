Honran a Gilberto Santa Rosa con premio iHeartRadio Corazón Latino 

MIAMI.- La música tropical celebra en grande a una de sus figuras más preciadas: Gilberto Santa Rosa. El ícono puertorriqueño recibió el prestigioso iHeartRadio Corazón Latino Award, durante la duodécima edición del iHeartRadio Fiesta Latina, celebrada en el Kaseya Center en Miami, Florida.

El galardón fue otorgado por iHeartMedia y entregado al cantante por la ex Miss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres, y Enrique Santos, talento y director creativo de iHeart Latino.

"Con más de cuatro décadas de trayectoria, Gilberto Santa Rosa ha consolidado una carrera ejemplar, marcada por la excelencia, la elegancia y el compromiso con su público alrededor del mundo", destacó un comunicado de prensa.

El premio honra la sobresaliente contribución del "Caballero de la Salsa" a la cultura latina a través de su música y su ejemplo.

“Este reconocimiento tiene un significado muy especial porque celebra nuestra música y lo que representa para tantos de nosotros. El género de la salsa me ha permitido conectar con generaciones, culturas y corazones. Recibir este galardón es un regalo que comparto con mi familia, mis compañeros, mis colegas, el público y mi querida isla Puerto Rico, donde todo comenzó”, expresó emocionado tras recibir el galardón.

Posteriormente, el artista, que cuenta con un Grammy, cinco Latin Grammy y el Premio a la Excelencia del Latin Grammy, encendió el escenario del evento. Interpretó una presentación enérgica con sus grandes éxitos, como Que alguien me diga, Conteo regresivo, Conciencia, La Agarro bajando, entre otros clásicos de su repertorio que pusieron de pie al público.

Con este reconocimiento, Gilberto Santa Rosa consolida su lugar como uno de los grandes embajadores de la música latina, manteniendo vivo el legado de la salsa con su estilo inconfundible, su carisma y su amor por el público.