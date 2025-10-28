martes 28  de  octubre 2025
Dulce María anuncia que será madre por segunda vez

La noticia fue revelada con una aparición en la portada de la revista Marie Claire México, donde la exintegrante del grupo RBD muestra su avanzada pancita

Captura de pantalla de la cantante mexicana Dulce María en la revista Marie Claire

Captura de Pantalla/Marie Claire México/Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante y actriz mexicana Dulce María anunció su embarazo este lunes. Se trata del segundo hijo de la artista con su esposo Paco Álvarez, con quien ya comparte la paternidad de María Paula, quien cumplirá cinco años el próximo mes de noviembre.

La noticia fue revelada con una aparición en la portada de la revista Marie Claire México, donde la exintegrante del grupo RBD muestra su avanzada pancita.

"En la dulce espera. A punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, Dulce María atraviesa una de las etapas más transformadoras de su vida: un embarazo que la invita a detenerse, reflexionar y reconectarse con lo esencial”, dice la descripción en Instagram de la revista.

En la tarde del mismo día, la intérprete de Inevitable había compartido un mensaje en sus redes sociales, indicando a sus seguidores que estaba a punto de revelar una emocionante noticia.

Durante la entrevista para la portada, confesó que el embarazo fue una 'sorpresa muy linda' y que, aunque no fue planeado, el nuevo bebé llegará en el momento perfecto para completar su familia.

La cantante, que recién había lanzado su sencillo Jaula de oro y se encontraba en medio de un proceso creativo intenso, tuvo que poner en pausa sus proyectos profesionales al enterarse de que se encontraba en cinta.

"Cuando me enteré, fue un freno total (...) Estaba produciendo otras canciones; de repente tuve que pausar todo. Mi vida dio un giro. Ahora mi prioridad absoluta es este embarazo y mi familia", expresó.

Reacciones

La noticia generó una oleada de felicitaciones, incluyendo un emotivo mensaje de su excompañera de RBD, Anahí.

"¡Qué alegría, ya podemos gritarlo al mundo entero! ¡Dios y sus tiempos perfectos! Bebé, te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami serán incondicionales para ti", escribió la cantante.

Dulce María ha señalado que está en una etapa de cuidado absoluto, disfrutando de la gestación y enfocada en escuchar a su cuerpo y en la llegada del nuevo integrante de la familia.

