Millie Bobby Brown revela que cambió oficialmente su nombre

Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de "The Electric State" de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Millie Bobby Brown reveló que cambió su nombre para adoptar el de su esposo, Jake Bongiovi, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2024. En una entrevista con VT, le preguntaron a su coprotagonista de Stranger Things , Noah Schnapp, cuál era el nombre completo de Millie, y se equivocó varias veces antes de que ella lo corrigiera.

Al principio, Schnapp dijo que su nombre completo era Millie Bonnie Brown, pero luego ella señaló que las cosas habían cambiado, a lo que él creyó que se refería a que había añadido un Bongiovi al final, quedando Millie Bonnie Brown Bongiovi.

Su siguiente suposición fue Millie Bonnie Bobby Bongiovi Brown, pero tampoco era del todo correcta.

"Olvídate de Bobby, olvídalo de Brown. Solo es Millie Bonnie Bongiovi", reveló la actriz.

Refiriéndose a los sonidos repetidos en su segundo y tercer nombre, la actriz bromeó diciendo que ahora puede llamarse Millie Bon Bon.

A principios de este año, la actriz reveló que, aunque siempre la han llamado Millie Bobby Brown, ese tampoco era su nombre real.

En una entrevista con BuzzFeed UK, le contó a su coprotagonista de Electric State, Chris Pratt, que su segundo nombre es Bonnie, no Bobby.

Matrimonio y familia

La actriz se casó con el hijo de Jon Bon Jovi tras tres años de noviazgo, primero en una ceremonia íntima y luego en una celebración más grande en Italia. Desde entonces, la pareja dio la bienvenida a su primera hija.

En agosto, revelaron en una publicación conjunta de Instagram que habían dado la bienvenida a una niña por adopción y pidieron a sus fans paz y privacidad en su nueva etapa.

Declaró a la revista British Vogue que la paternidad, hasta ahora, ha sido una grata experiencia, y que su hija ya le ha enseñado mucho.

"Nuestros días están llenos de abrazos, risas y amor. Es una alegría infinita", dijo, y describió a su esposo como un padre increíble.