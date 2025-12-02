martes 2  de  diciembre 2025
CELEBRIDADES

Millie Bobby Brown revela que cambió oficialmente su nombre

El cambio de nombre de la estrella de Stranger Things ocurre un año luego de contraer matrimonio con Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de The Electric State de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de "The Electric State" de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Kevin Winter
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Millie Bobby Brown reveló que cambió su nombre para adoptar el de su esposo, Jake Bongiovi, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2024. En una entrevista con VT, le preguntaron a su coprotagonista de Stranger Things, Noah Schnapp, cuál era el nombre completo de Millie, y se equivocó varias veces antes de que ella lo corrigiera.

Al principio, Schnapp dijo que su nombre completo era Millie Bonnie Brown, pero luego ella señaló que las cosas habían cambiado, a lo que él creyó que se refería a que había añadido un Bongiovi al final, quedando Millie Bonnie Brown Bongiovi.

Lee además
Nick Jonas asiste a la celebración del décimo aniversario de Beyond Limits, Beyond Type 1 con los cofundadores Nick Jonas y Juliet de Baubigny, OBE, en el Ziegfeld Ballroom el 15 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
MÚSICA

Nick Jonas anuncia "Sunday Best", primer álbum solista en 5 años
El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
REALEZA

Expríncipe Andrés tiene hasta enero para desalojar Royal Lodge

Su siguiente suposición fue Millie Bonnie Bobby Bongiovi Brown, pero tampoco era del todo correcta.

"Olvídate de Bobby, olvídalo de Brown. Solo es Millie Bonnie Bongiovi", reveló la actriz.

Refiriéndose a los sonidos repetidos en su segundo y tercer nombre, la actriz bromeó diciendo que ahora puede llamarse Millie Bon Bon.

A principios de este año, la actriz reveló que, aunque siempre la han llamado Millie Bobby Brown, ese tampoco era su nombre real.

En una entrevista con BuzzFeed UK, le contó a su coprotagonista de Electric State, Chris Pratt, que su segundo nombre es Bonnie, no Bobby.

Matrimonio y familia

La actriz se casó con el hijo de Jon Bon Jovi tras tres años de noviazgo, primero en una ceremonia íntima y luego en una celebración más grande en Italia. Desde entonces, la pareja dio la bienvenida a su primera hija.

En agosto, revelaron en una publicación conjunta de Instagram que habían dado la bienvenida a una niña por adopción y pidieron a sus fans paz y privacidad en su nueva etapa.

Declaró a la revista British Vogue que la paternidad, hasta ahora, ha sido una grata experiencia, y que su hija ya le ha enseñado mucho.

"Nuestros días están llenos de abrazos, risas y amor. Es una alegría infinita", dijo, y describió a su esposo como un padre increíble.

Temas
Te puede interesar

George Clooney cuenta qué papel le molestó perder contra Brad Pitt

Miley Cyrus comprometida con Maxx Morando tras 4 años de relación

Penélope Cruz y Javier Bardem vuelven a compartir pantalla en "Búnker"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo desataría ola de demandas, advierte experta

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
REDES SOCIALES

Arrestan a joven en Florida tras amenazar con un tiroteo escolar para obtener atención en TikTok

Te puede interesar

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump (der.) y el jefe de la Reserva Federal (Fed o Banco Central), Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump: "Ya tengo decidido quién será el sucesor de Jerome Powell"

Marines estadounidenses realizan ejercicios de tiro real en la cubierta a bordo del USS Iwo Jima mientras navegan en el Mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

Departamento de Guerra: EEUU "apenas ha comenzado" sus ataques contra los narcos

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que es el sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC.
ATENTADO

El afgano acusado de ataque a dos guardias nacionales en Washington se declara "no culpable"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acompañado del enviado económico del Kremlin Kirill Dmitriev y del asistente del Kremlin Yuri Ushakov, se reúne con el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, y con el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, en el Kremlin en Moscú el 2 de diciembre de 2025.
Conflicto bélico

Trump, en medio de las negociaciones sobre Ucrania: "No es una situación fácil. ¡Qué desastre!"