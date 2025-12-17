miércoles 17  de  diciembre 2025
JUSTICIA

Imputan por asesinato al hijo de famosa pareja de Hollywood Rob y Michael Reiner

Nick Reiner, quien está detenido sin derecho a fianza, aguarda la autorización médica para su primera presentación ante la corte, informó su abogado

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York. &nbsp;

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.

 

AFP/Michael Loccisano

LOS ÁNGELES.- El hijo del aclamado cineasta estadounidense Rob Reiner fue imputado por dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de sus padres, informó este martes el fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Nick Reiner, de 32 años y quien tiene antecedentes de adicciones desde su adolescencia, fue detenido la noche del domingo horas después del hallazgo en una lujosa residencia familiar de los cuerpos sin vida del director de 78 años y de su esposa, Michele Singer Reiner, de 70.

Lee además
El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.
PLATAFORMAS

Meghan Markle y príncipe Harry anuncian nuevo proyecto con Netflix
Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.     
PREMIOS

Películas de Brasil y Argentina preseleccionadas en contienda por el Óscar

El hijo menor del famoso matrimonio de Hollywood podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable, aseguró Hochman, quien en un comunicado precisó que había procedido a la imputación el martes.

El hecho de que se trate de un asesinato "múltiple" se considera una circunstancia agravante, según el fiscal.

"También se le acusa específicamente de haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo. Estos cargos pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte", consideró.

Nick Reiner, quien está detenido sin derecho a fianza, aguarda la autorización médica para su primera presentación ante la corte, informó más temprano su abogado, Alan Jackson. Se desconoce el motivo por el que el martes fue declarado incapaz de comparecer.

Medios de comunicación estadounidenses revelaron que Romy Reiner, segunda hija de la pareja, encontró muertos a sus padres la tarde del domingo y llamó a la policía.

Algunos reportes sostienen que los Reiner habrían sido acuchillados, mientras que el portal de entretenimiento TMZ afirmó que habrían sido degollados.

El medio agregó además que la pareja fue junto a su hijo Nick a una fiesta de Navidad del comediante Conan O'Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada.

Tratamientos

TMZ afirma que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, en donde el personal de limpieza habría encontrado sangre en el baño y en la cama.

El matrimonio tiene tres hijos, mientras que Rob Reiner tiene además una hija adoptiva con su primera pareja.

El abogado Alan Jackson se negó a informar quién lo contrató.

Nick Reiner, que vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su experiencia con el tratamiento de la adicción a las drogas, que había adquirido a los 15 años.

En un pódcast, afirmó haber seguido 18 tratamientos de desintoxicación durante su adolescencia.

Inspirándose en su propia experiencia, coescribió una película dirigida por su padre, "Being Charlie" (2015), que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

Conmoción

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob Reiner saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 "All in the Family", para luego convertirse en director.

Dirigió 23 películas, incluyendo la aclamada comedia romántica de 1989 "Cuando Harry conoció a Sally", protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, en la cual su madre, Estelle Reiner, pronuncia la frase "Quiero lo mismo que ella" después de la icónica escena del falso orgasmo de Ryan en un restaurante neoyorquino.

La muerte de Reiner, un activista ligado a causas progresistas, sacudió además a la esfera política.

Reiner le dio a los espectadores "algunas de las historias más entrañables que hemos visto en la pantalla. Pero por encima de todas las historias que produjo, había una profunda creencia en la bondad de las personas", escribió el expresidente Barack Obama en la red social X.

En contraste, el mandatario Donald Trump arremetió el lunes contra Rob Reiner, abiertamente crítico con el republicano, llegando a decir que la pareja murió por el odio que causaba en su entorno la "furibunda obsesión" que el cineasta tenía en su contra.

Las palabras del presidente causaron estupefacción, incluso entre los miembros de su partido.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Aseguran que Elizabeth Gutiérrez y William Levy enfrentan millonaria demanda

Eleazar Mora celebra la Navidad con tema "El nacimiento"

Museo del Louvre reabre parcialmente pese a huelga

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

El presidente de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
EEUU

Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?

Te puede interesar

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de una zona minera.
INVERSIONES

Empresa surcoreana construirá en EEUU planta de fundición de minerales críticos

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump designa al régimen de Maduro Organización Terrorista Extranjera

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentará el libro Guerra híbrida en las Américas (Crimen contra la democracia), del jurista y exmnistro boliviano Carlos Sánchez Berzaín video
ACTO

El Interamerican Institute for Democracy presenta el libro "Guerra híbrida en las Américas"

Familiares de personas arrestadas durante las protestas posteriores a las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio, sostienen velas durante una vigilia exigiendo su liberación, frente a la prisión de Tocuyito, en Tocuyito, estado de Carabobo, Venezuela, el 1 de noviembre de 2024.
REPRESIÓN

Condenan a prisión a adolescente acusado de "terrorismo" por su ropa en Venezuela