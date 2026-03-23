lunes 23  de  marzo 2026
CINE

India prohíbe estreno de película sobre la guerra en Gaza nominada al Óscar

El largometraje de la directora franco-tunecina Kaouther Ben Hania narra la historia real de Hind Rajab, muerta por disparos israelíes

Captura de pantalla de la película La voz de Hind Rajab, prohibida en India y nominada al Óscar

Captura de pantalla de la película La voz de Hind Rajab, prohibida en India y nominada al Óscar

Captura de pantalla / Madman Films / YouTube

NUEVA DELHI.- La comisión india de control cinematográfico prohibió el estreno en India de la película La voz de Hind Rajab, que describe la muerte de una niña palestina de 5 años abatida por el ejército israelí, informó recientemente su distribuidor.

Nominado a los últimos Óscar, el largometraje de la directora franco-tunecina Kaouther Ben Hania narra la historia real de Hind Rajab, muerta por disparos israelíes mientras intentaba salir de Gaza con su familia.

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El distribuidor indio de la película, Manoj Nandwana, declaró a la AFP que la Oficina Central de Certificación Cinematográfica (CBCF) alegó que se había decidido prohibir su difusión para que "las relaciones de India con Israel no se vean afectadas".

"Después de ver [la película], para mí estaba claro que no sería autorizada en India", añadió Nandwana.

"La película se proyectó en todo el mundo, incluso en Israel, ¿por qué en India el tema es tan sensible?", destacó.

No obstante, La voz de Hind Rajab sí fue proyectada en noviembre durante un festival organizado en Calcuta, subrayó el distribuidor de la empresa Jai Viratra Entertainment.

Tradicionalmente, India se esfuerza por mantener un delicado equilibrio diplomático en Oriente Medio, donde estalló una guerra a finales de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde hace años, Nueva Delhi ha reforzado sus lazos con Israel, sobre todo en materia de defensa, agricultura y tecnología. Al mismo tiempo, se mantiene como un Estado próximo a Teherán.

FUENTE: AFP

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