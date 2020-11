Irina Baeva responde a crítica de la mamá de Geraldine Bazán

“La gente va a hablar, la gente va a decir, hagas, no hagas o dejes de hacer. La gente va a suponer y cada quién es libre de pensar lo que quiera. La realidad es una, nosotros lo sabemos y no es necesario estar ventilando y gritando y tratando de convencer a alguien de cómo son realmente las cosas. Y bueno, cada quién es libre de opinar lo que quiere”, agregó la actriz, de 28 años, quien fue interceptada por reporteros del programa El gordo y la flaca.

Dicha respuesta atiende a unas declaraciones que hizo la exsuegra de Gabriel Soto en el programa Suelta la sopa, a quien le preguntaron si Irina Baeva merece todas las críticas que ha recibido en los últimos momentos.

"Crea fama y échate a dormir. Ella estuvo haciendo bullying y se curaba en salud, decía: 'ay ay ay, yo soy la víctima'. Siendo ella la que estaba dando en la torre", respondió Ortiz.

"...eso, muchas mujeres, no solo de México, sino de todas partes, yo creo que hasta en Rusia, estarían ofendidísimas, que aparte de que te estás metiendo en una situación, estés diciendo: 'mira aquí estoy, mira aquí está el coche, mira aquí está la careta del celular…”, agregó la mamá de la actriz Geraldine Bazán, quien aseguró que los comportamientos de las personas dependen mucho de la educación familiar.

“Claro, depende mucho de la educación familiar. Y más si no está tu familia aquí y no habla el idioma, pues no se entera de lo que estás haciendo", acotó. "Pero tiene muy buen publirrelacionista, le pagan al mánager, le pagan la publicidad, y hasta manda al publirrelacionista a Nueva York con ella para que le estuviera sacando las fotos. Yo creo que eso cuesta, pues que la siga apoyando, ¿no?”, indicó Ortiz.