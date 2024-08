Ismael Cala sobre Venezuela: "El gobierno está matando gente"

ACTIVISMO Artistas venezolanos llaman a soldados y policías a no reprimir a manifestantes contra Maduro

"Soy Ismael Cala y estoy viendo los acontecimientos que estamos viviendo en Venezuela y que el pueblo venezolano está viviendo. Tengo que compartir con contundencia mi punto de vista: viví 28 años en el comunismo, en Cuba, ustedes conocen mi historia, y realmente lo que veo hoy en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, es preocupante y también preocupante la abstinencia de la comunidad internacional", inició el también escritor.

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello: delincuentes y dictadores disfrazados de líderes sociales

"El comunismo es una (grosería) disfrazada de porquería, lo he dicho varias veces. Lo que vemos en Venezuela hoy, ese llamado socialismo del siglo XXI, no es más que una farsa; es una farsa diseñada para justificar los billonarios, billonarios robos de un gobierno fascista, que oprime a su pueblo. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda esa comitiva, ¿verdad?, líderes de todo el régimen autoritario, dictatorial venezolano, son delincuentes, son dictadores disfrazados de líderes sociales; se visten con ropajes de cristianos socialistas, pero sus actos son contrarios a cualquier enseñanza de Jesús y de cualquier tipo de principio, de justicia y humanidad. Porque Jesús y Dios no apoyan a dictadores y asesinos, que mandan a matar a gente inocente, que pacíficamente alza sus voces en las calles", agregó Ismael Cala.

diosdado-chavista.jpg Diosdado Cabello, número dos del chavismo, se ha manifestado en contra de la transición AFP

Tras ello, el ex-presentador de CNN en Español, hizo un llamado a la cúpula política del oficialismo a que acepten la derrota y se apegue a la transición a través del diálogo.

"Entonces, yo creo que nosotros, si tenemos voz es para no quedarnos en silencio. Es hora de reconocer el dolor que han causado y que causan. Es hora de que se sienten dignamente a dialogar a una transición y una transición pacífica. Este diálogo debe acabar con el miedo, abrir paso a la esperanza, a la reconstrucción de una nación basada en la libertad y la justicia", indicó el periodista de 54 años.

"Yo creo que elevar nuestra conciencia es posible y Venezuela lo está demostrando. Es una conciencia diferente, es una conciencia despierta y la transformación debe comenzar dentro de cada uno de nosotros. Es el momento de actuar. La valentía no es ausencia de miedo, la valentía es actuar a pesar de nuestros miedos y la única manera de acabar con la corrupción es desde la integridad de alzar nuestra voz", añadió, al hacer un llamado a la libertad de expresión.

"El gobierno está matando gente, está aprisionando, metiendo en cárceles a personas"

"Así que a mis hermanos venezolanos, yo les hago el llamado de no permanecer en silencio. El llamado a la no violencia, es un llamado complejo, difícil, porque el gobierno está matando gente, está aprisionando, metiendo en cárceles a personas solo por el hecho de estar en las calles diciéndoles: 'queremos que esto cambie, queremos que ustedes respeten la voz del pueblo de las elecciones'", dijo Ismael Cala.

Apelando a hechos históricos similares, el autor de Fluir para no sufrir trajo a colación lo ocurrido en India entre 1942 y 1947 con el dirigente político Mohandas Karamchand Gandhi, quien practicó la desobediencia civil no violenta para acabar con el Raj británico.

"Pero yo soy alguien que realmente cree que los cambios muchas veces se logran a través de la resistencia pacífica. Gandhi lideró la India hacia la independencia a través de actos no violentos y desobediencia civil, demostrando al mundo que es posible combatir la opresión sin recurrir a la violencia. Su legado nos enseña que la verdadera fuerza radica en la unidad, en la paz y que cada paso hacia la elevación de nuestra conciencia es un paso hacia la libertad. Lleva contigo el espíritu de Gandhi", exhortó.

"María Corina tienes todo mi apoyo"

Asimismo, Ismael Cala envió un mensaje a la líder opositora de Venezuela ahora: María Corina Machado.

"Quiero enviar un mensaje muy especial a María Corina Machado. Yo recuerdo haberla entrevistado hace años y la verdad es que María Corina tienes todo mi apoyo. Creo que eres una mujer íntegra, valiente, que has tenido el coraje que hoy otros muchos líderes opositores no han tenido, verdad, de ser firme, de ser íntegra. Sé que en este momento tu vida corre peligro y que tienes, además, eso, ese poder de seguir convocando, ese poder de resguardarte, que no es lo mismo que esconderse; resguardarte porque tienes una misión y muchos millones de venezolanos y venezolanos adoptados, como es mi caso, confiamos en ti, en tu liderazgo", le expresó Cala a la ingeniera industrial y fundadora del movimiento político Vente Venezuela.

"No permitamos que la llama de la esperanza se apague porque juntos, juntos, desde dentro y desde fuera, venezolanos y amigos de Venezuela, podemos juntos confiar en el poder de la fe, de la oración para lograr la transformación. Dios es amor, hágase el milagro. Hoy más que nunca utilizo este mantra, que me acompaña todos los días, para desear a mis hermanos de Venezuela paz, resistencia pacífica, alta fe y alta conciencia. Y para enviarte a ti, María Corina, y a todos los que te acompañan, un abrazo de luz, un mensaje de gracias. Gracias por tu ejemplo, gracias por tu valentía, gracias por tu integridad. Gracias".

"Y a todos los demás hermanos venezolanos, unamos nuestras voces, sigamos utilizando nuestras redes sociales para no ser parte del problema sino de elevarnos al nivel de la conciencia de la solución. Gracias", finalizó Ismael Cala.