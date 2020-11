J Balvin atraviesa otro episodio de ansiedad y depresión

“Saludos mi gente, un abrazo muy grande. Sí, sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano yo tenía mis pruebas... En este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión. No me gusta actuar, no me gustar estar fingiendo ‘Ay, la felicidad, todo está perfecto’. Porque nada, soy un ser humano como cualquier otro, soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes”, dijo la estrella colombiana de reguetón.